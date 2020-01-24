الكويت تستدعي السفير الايراني بعد تصريحات للحرس الثوري

قالت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، إنها استدعت السفير الإيراني لديها احتجاجا على تلميح مسؤول إيراني بدور كويتي في مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن "استياء واستغراب الكويت من "تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، التي ذكر فيها أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت، ضمن قواعد أخرى في المنطقة، في العملية التي شنت قرب مطار بغداد مؤخرا".

وقتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني في بغداد مطلع الشهر الجاري.

وأكد الجار الله "مجددا نفي دولة الكويت القاطع لمشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية".

وطلب المسؤول الكويتي من السفير الإيراني "أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وألا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين".

وقال قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الايراني الجنرال اميرالي حاج زاده إن "طائرات مسيرة كانت تحلق في المنطقة (وقت الهجوم) انطلق معظمها من قاعدة علي السالم الكويتية".