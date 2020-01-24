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سياسة

الغارديان: السعودية خططت للتجسس على خطيبة خاشقجي في بريطانيا

خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي
خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي
24/1/2020

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر في أجهزة مخابرات غربية أن السعودية خططت لمراقبة خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة في تقرير حصري لها، إن أجهزة المخابرات الأمريكية نبهت نظيرتها البريطانية لخطة سعودية لمراقبة خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي العام الماضي.

وأضافت الغارديان أنه من غير الواضح إن كانت المراقبة بشكل إلكتروني أو عن طريقة أشخاص، كما لا يعرف إن كانت المراقبة قد نجحت أم لا.

وجاءت المحاولة السعودية بعد أشهر فقط من مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وأضافت الصحيفة أن الكاتب ديفيد إغناتيوس في صحيفة الوشنطن بوست الأمريكية قال إن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت أخيرا طلبا لشركة دينكرب الدفاعية من أجل تدريب أفراد من المخابرات السعودية، لأن الرياض لا تطبق "الضمانات القانونية اللازمة لمنع العمليات السرية غير القانونية"، مثلما حدث في قتل خاشقجي.

وقال الكاتب إن رفض الإدارة الأمريكية يعود إلى عدة أسباب من بينها استمرار عمل سعود القحطاني، بالرغم من فرض واشنطن لعقوبات ضده لصلته بقتل خاشقجي، والسبب الثاني هو وجود "تقارير" عن تعرض خديجة وأحد أبناء خاشقجي للمراقبة من قبل السعودية خلال الصيف الماضي.

المصدر : الغارديان
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