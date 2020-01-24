البنتاغون يكشف إصابات الجنود الأمريكيين بسبب الضربات الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، إنه تم تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن من بين الأعراض التي يعاني منها الجنود، "الصداع والدوار وفرط الحساسية للضوء والانفعال والغثيان".

وأشار إلى أن أن الأعراض "اختفت بسرعة في بعض الحالات، لكنها تفاقمت بالنسبة إلى الحالات الأخرى، وتم إجلاء الجنود".

وأرجع المتحدث باسم البنتاغون الحصيلة الجديدة إلى أن هذه الأعراض غالبا ما تستغرق عدة أيام قبل أن تظهر.

وقال هوفمان إن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وأقر البنتاغون الأسبوع الماضي بإصابة 11 جنديا بارتجاج بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وبعد الهجوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد فترة وجيزة إنه "لم يصب أي أمريكي في الهجمات الليلة الماضية".

وعندما سئل ترمب عن ذلك في دافوس الأربعاء، قلل مرة أخرى من تأثير الضربات الإيرانية. وقال "سمعت أن لديهم صداعاً … أنا لا أعتبرها إصابة خطيرة".