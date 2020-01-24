ألماني يقتل والديه و4 آخرين من عائلته

قالت السلطات الألمانية إن شابا (26 عاما) قتل والديه وأربعة آخرين من عائلته بسلاح نصف آلي في جنوب غرب ألمانيا ثم اتصل بالشرطة وانتظر إلى أن أتت للقبض عليه.

وقالت الشرطة إن الشاب كان يتحدث بشكل "منظم ونبرة هادئة" وأبلغهم عن إطلاقه النار على بعض الأشخاص، مشيرة إلى أنه يمتلك رخصة سلاح.

وقال قائد الشرطة المحلية إن الرجل مواطن ألماني وهو رهن الاحتجاز وسيتم استجوابه بمجرد وصول محاميه.

وأضاف المسؤول أنه "تم العثور داخل المنزل وخلفه على ستة قتلى، منهم ثلاثة رجال أعمارهم 36 و65 و69 عاما وثلاث نساء أعمارهم 36 و56 و62 عاما" مضيفا أن والدي الشاب بين القتلى.

وذكر أن شخصين آخرين أصيبا أحدهما في حالة حرجة، مضيفا أن الشرطة لا تعرف الدافع حتى الآن.

وقال إن الشرطة وجدت الرجل بانتظارها دون سلاح خارج المنزل في بلدة روت آم زي بولاية بادن فورتمبرغ.