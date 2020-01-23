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سياسة|مصر

وفاة مؤلف مصري خلال توقيع أول كتبه بمعرض الكتاب

المؤلف محمد حسن خليفة
المؤلف محمد حسن خليفة
23/1/2020

توفي مؤلف مصري شاب اليوم الخميس خلال عرض أولى مجموعاته القصصية في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، وذلك بعد ساعات من كتابته منشورا ينعى فيه نفسه على لسان بطل قصته.

وقالت وزارة الثقافة المصرية إن الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، وافته المنية صباح اليوم بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وأضافت الوزارة أنه تبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية تم نقله على أثرها إلى المستشفى  إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

وكان الكاتب في انتظار حفل توقيع مجموعته القصصية "إعلان عن قلب وحيد".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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