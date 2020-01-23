البث الحي
سياسة

"نعاني القسوة والقهر"..كلمات مؤثرة لطفلة يمنية كفيفة في تعز (فيديو)

23/1/2020

خلال وقفة احتجاجية للمكفوفين في محافظة تعز اليمنية، للمطالبة بتلبية احتياجاتهم، عددت طفلة كفيفة مطالب بسيطة في ظل الحرب والحصار الذي تعاني منه المدينة.

وقالت الطفلة "خرجنا لأننا نعاني القسوة والقهر، نحن هنا منذ 5 أيام في الشمس والرياح، ومسؤولو المحافظة والسلطات المحلية لم يفعلوا أي شيء".

وأكدت الطفلة "نحن نعاني، نحتاج حافلات خاصة، لا نريد منكم شيئا، مطالبنا بسيطة، لا فرق بيننا وبينكم فنحن لسنا معاقين، نحن منجزون".

وتابعت "فقط أعطونا الفرصة وخذوا بأيدينا وسوف نثبت لكم أننا قادرون على إنجاز أي شيء، ولدينا الهمة".

واختتمت الطفلة حديثها قائلة "الإعاقة ليست فقد عضو من أعضاء الجسد، ولكن المعاق بحق مَن عاش في هذه الحياة بلا هدف ولا تفكير".

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)