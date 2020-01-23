عصام حجي: الحل العسكري لأزمة سد النهضة غير واقعي لهذه الأسباب (فيديو)

استبعد الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المختص بدراسة المياه في الأرض والمجموعة الشمسية، الحل العسكري بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وخلال رده على أسئلة الجمهور بشأن ملف سد النهضة، عبر بث مباشر على صفحة الجزيرة مباشر بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، اعتبر حجي مثل هذه الحلول غير واقعية بالمرة ولن تأتي بخير على أحد، وقال إن الحل يكون بالتفاهم بين الأطراف المعنية.

ولفت عالم الفضاء المصري إلى أن هناك حلولًا لكن بحسب سيناريو الملء والتشغيل، وهو محل الاختلاف لأنه يرتبط بتغيرات مناخية وبيئية تهدد مصر مائيًا وزراعيًا وغذائيًا بالإضافة إلى أزمات في قطاع الطاقة والصحة، لأن نقص المياه يعني زيادة تلوثها وبالتالي زيادة نسبة الأمراض.

والأهم في نظر حجي، هو الوصول لاتفاق نهائي ملزم للأطراف المعنية، وضمان احترامها والالتزام بها من جانب إثيوبيا، خاصة إذا تم الاتفاق على الملء خلال فترات طويلة، مؤكدًا أن الحل العلمي للأزمة لابد أن يسير بالتوازي مع الحلين الفني والقانوني.

وقال إن أسوأ سيناريو يمكن أن تمر به مصر، هو سيناريو الثلاث سنوات فأقل، ويعتبره حجي كارثيا، لأنه يفقد مصر أكثر من نصف مساحتها الزراعية، نتيجة فترات الجفاف المطولة وحركة الرياح ما يسبب التصحر.

ويؤكد حجي أن الأزمة ليست فقط مجرد كوب الماء الذي نشربه، بل إن الأمر أعقد من ذلك بكثير، وأن بناء السدود الكبرى وإن كان يحمل في طياته بعض النفع لكنه على المدى الطويل له آثار مدمرة لبيئة نهر النيل.

وقال إن سد النهضة ليس أكبر من السد العالي من ناحية قدرته التخزينية للمياه، لكن الأخير أقل في إنتاج الكهرباء من سد النهضة.

لماذا شاشة الجزيرة؟

وفي سياق منفصل، أجاب عالم الفضاء المصري على سؤال من الجمهور عن سبب ظهوره في قنوات الجزيرة، قائلًا إن "أي منبر يخاطب ويتكلم ويفتح مساحة للعلم، هو منبر يشرفني أن أظهر فيه، وأنا مسؤول عما أقوله في أي مكان".

وأضاف أن "الجزيرة تسمح له بأن يعبر عن كل آرائه العلمية بموضوعية وحق ودون اختزال، وأوجه الشكر لها لتبنيها مبادرة حماية وإنقاذ النيل تحت هاشتاج (#save_the_nile)".

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا "أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين".

اقرأ أيضًا:

عصام حجي: النظام المصري تعامل باستخفاف شديد مع أزمة سد النهضة (فيديو)