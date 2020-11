شاهد: وزير الطاقة السعودي يهاجم صحفيا سأله عن اختراق هاتف بيزوس

بثت قناة (آي تي في) البريطانية مقطعا يظهر فيها وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان وهو يرد على أحد مراسليها ويدعي جويل هيلز بعبارة "أنت غبي".

جاء ذلك بعد سؤال هيلز للوزير "لماذا قد تخترق السعودية هاتف بيزوس؟" ليرفض الوزير الرد بالقول "أعتقد أنك تطرح السؤال الخطأ في المكان الخطأ ويبدو أنك تسخر" ثم يردف بعبارة " أنت غبي".

كانت صحيفة الغارديان البريطانية، قد قالت في تقرير إن الاختراق الذي تعرض له هاتف مالك ومؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس في عام 2018 كان بواسطة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

Saudi energy minister Prince Abdulaziz Bin Salman refused to answer questions when asked by @ITVJoel about claims Saudi Arabia's Crown Prince hacked into the mobile phone of Amazon boss, Jeff Bezoshttps://t.co/Q57iWvOU0z pic.twitter.com/2ovV2FYV30

— ITV News (@itvnews) January 22, 2020