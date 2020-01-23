شاهد: وزير الطاقة السعودي يهاجم صحفيا سأله عن اختراق هاتف بيزوس

بثت قناة (آي تي في) البريطانية مقطعا يظهر فيها وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان وهو يرد على أحد مراسليها ويدعي جويل هيلز بعبارة "أنت غبي".

جاء ذلك بعد سؤال هيلز للوزير "لماذا قد تخترق السعودية هاتف بيزوس؟" ليرفض الوزير الرد بالقول "أعتقد أنك تطرح السؤال الخطأ في المكان الخطأ ويبدو أنك تسخر" ثم يردف بعبارة " أنت غبي".

اختراق هاتف بيزوس

كانت صحيفة الغارديان البريطانية، قد قالت في تقرير إن الاختراق الذي تعرض له هاتف مالك ومؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس في عام 2018 كان بواسطة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان يصف صحفي بريطاني من ITV News بالغبي بعد سؤاله بشأن اتهامات لشقيقه ولي العهد محمد بن سلمان باختراق هاتف مالك أمازون وواشنطن بوست جيف بيزوس. pic.twitter.com/kI9F5rOeVu — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 22, 2020

Saudi energy minister Prince Abdulaziz Bin Salman refused to answer questions when asked by @ITVJoel about claims Saudi Arabia's Crown Prince hacked into the mobile phone of Amazon boss, Jeff Bezoshttps://t.co/Q57iWvOU0z pic.twitter.com/2ovV2FYV30 — ITV News (@itvnews) January 22, 2020

احتمال ضلوع بن سلمان

من ناحية أخرى أعلن مسؤولان أمميّان مساء الأربعاء أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي في اختراق هاتف بيزوس.

وصدر بيان عن الأمم المتحدة يحمل توقيع كل من أنييس كالامار المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي ورئيسة التحقيق المستقل حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.

وجاء في البيان أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي في اختراق هاتف بيزوس للتأثير على واشنطن بوست بشأن تغطيتها للأخبار المتعلقة بالسعودية.

وبحسب البيان، تبادل بن سلمان وبيزوس أرقام هواتفهما قبل شهر من قرصنة هاتف الأخير، كما حدثت القرصنة في الشهر ذاته الذي اخترقت فيه هواتف اثنين من المقربين لخاشقجي.