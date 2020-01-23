شاهد: مخرج أمريكي بلكنة سودانية يبحث عن تأشيرة للخرطوم

أثار مخرج أمريكي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بثه تسجيلا مصورا يتحدث فيه بلكنة سودانية بطلاقة يطلب فيه مساعدته للحصول على تأشيرة لحضورعرض فيلمه بالخرطوم.

ونشر المخرج الأمريكي بنتلي بروان مقطع الفيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال براون إنه أطلق المناشدة بعد أن طلبت منه السفارة السودانية في السعودية حيث يقيم حاليا إذنا من وزارة الخارجية في السودان للحصول على التأشيرة.

داير بمشي السودان يا جماعة وما عندي تأشيرة pic.twitter.com/i9NNlFHISL — Bentley بنتلي (@waldbrown) January 22, 2020

ويبحث بنتلي عن تأشيرة لحضور مهرجان السودان للسينما المستقلة في نسخته السادسة بعد أن تم اختيار فيلمه " الثورة من بعيد " ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان.

تفاعل المغردون السودانيون على موقع تويتر مع الفيديو داعين إلى تدخل الجهات الرسمية لمنحه الفيزا والسماح له بدخول السودان.

وكان لإتقان بنتلي للهجة السودانية أثره في تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مع مطلبه.