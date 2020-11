شاهد: مخرج أمريكي بلكنة سودانية يبحث عن تأشيرة للخرطوم

أثار مخرج أمريكي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بثه تسجيلا مصورا يتحدث فيه بلكنة سودانية بطلاقة يطلب فيه مساعدته للحصول على تأشيرة لحضورعرض فيلمه بالخرطوم.

ونشر المخرج الأمريكي بنتلي بروان مقطع الفيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال براون إنه أطلق المناشدة بعد أن طلبت منه السفارة السودانية في السعودية حيث يقيم حاليا إذنا من وزارة الخارجية في السودان للحصول على التأشيرة.

ويبحث بنتلي عن تأشيرة لحضور مهرجان السودان للسينما المستقلة في نسخته السادسة بعد أن تم اختيار فيلمه " الثورة من بعيد " ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان.

تفاعل المغردون السودانيون على موقع تويتر مع الفيديو داعين إلى تدخل الجهات الرسمية لمنحه الفيزا والسماح له بدخول السودان.

وكان لإتقان بنتلي للهجة السودانية أثره في تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مع مطلبه.

شكرا لجميع الناس القدمو لي مساعدة، السودان المرة الجاية يا ناس

Over 100 people offered to help, but no visa to Sudan this time pic.twitter.com/llrrhbMt6L

— Bentley بنتلي (@waldbrown) January 23, 2020