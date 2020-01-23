شاهد: الصين تغلق مدينة يقطنها 11 مليون شخص لوقف انتشار "كورونا"

أغلقت الصين مدينة يقطنها 11 مليون نسمة تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أدى لوفاة 17 شخصا، في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.

ويخشى المسؤولون بقطاع الصحة من سرعة انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تمتد أسبوعا.

ويعتقد أن الفيروس الذي لم يكن معروفا من قبل ظهر في أواخر العام الماضي نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات في مدينة ووهان الصينية.

وتم رصد حالات في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، ما عزز المخاوف من أن الفيروس ينتشر بالفعل على مستوى العالم.

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تعليق الرحلات

وقالت وسائل إعلام رسمية إن حكومة ووهان المحلية أعلنت أنها ستغلق شبكات النقل في المناطق الحضرية وتعلق رحلات الإقلاع الجوية من المدينة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية صورا لمحطة قطارات هانكو، وهي أحد مراكز المواصلات الرئيسية في ووهان، وقد بدت شبه مهجورة وعلى بواباتها حواجز، وحثت الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة إلا في الظروف الطارئة.

وقال أحد السكان لرويترز إن حراسا ينتشرون على الطرق السريعة، رغم أن إشعار الإغلاق لم يشر إلى السيارات الخاصة، وأظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة أمام محطات البنزين.

وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) عامي 2002 و2003 والذي أودى بحياة نحو 800 شخص، تورد الحكومة في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة من الذعر قبل موسم العطلات.

وهناك ثماني حالات إصابة معروفة على مستوى العالم، أكدت تايلاند أربع حالات منها، وحالة واحدة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة.

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انتشار الفيروس

قالت (إمبريال كولدج لندن) في تقرير أمس الأربعاء إن تقديراتها تشير إلى أربعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ووهان وحدها بحلول 18 من الشهر الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقرر اليوم الخميس ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس، وهو إجراء من شأنه تعزيز الاستجابة الدولية، وإذا فعلت ذلك ستكون هذه سادس مرة يتم فيها إعلان حالة طوارئ صحية عامة على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية.

ويعتقد بعض الخبراء أن الفيروس الجديد ليس بخطورة فيروسات كورونا السابقة مثل الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) التي أودت بحياة أكثر من 700 مريض منذ 2012.

وقال برندان ميرفي كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا للصحفيين اليوم الخميس "الدلائل المبكرة في هذه المرحلة تشير إلى إنه ليس خطيرا مثل سارز وميرس".

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فيروس كورونا الجديد

وتعد مدينة ووهان مركز مواصلات إلى جانب كونها مركزا صناعيا وتجاريا رئيسيا في الصين، ورُصد الفيروس كذلك في مدن أخرى منها بيجين وشنغهاي وهونغ كونغ.

وليس هناك علاج معروف لهذا الفيروس الذي تشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال وتشبه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وقد يسبب الالتهاب الرئوي.

وألغى العديد من الصينيين رحلاتهم واشتروا أقنعة واقية وتجنبوا الأماكن العامة مثل دور السينما والمراكز التجارية، ولجأوا إلى لعبة على الكمبيوتر تحاكي الفيروس.

كانت أستراليا وبريطانيا ضمن الدول التي نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى ووهان، ورجح المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم.

وأوضحت ليدسوم قائلة "نحن الآن نفحص جميع رحلات الطيران من ووهان على نحو منتظم. من الواضح أن هذا مصدر قلق كبير للعالم وبخاصة لهذه المدينة الصينية، وسنسترشد بكل النصائح التي تأتي من هيئات الصحة العالمية.