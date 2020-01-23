شاهد: اعتداء قوات الأمن العراقية على المتظاهرين بعد اعتقالهم

تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء أفراد من قوات التدخل السريع على متظاهرين في بغداد.

وأظهر الفيديو الذي حظي بتداول واسع، قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية وهي تضرب بعنف مفرط متظاهرين أثناء اعتقالهم في طريق محمد القاسم الرابط بين مناطق شمال وجنوب العاصمة بغداد.

وقُتل متظاهر عراقي شاب برصاص مجهولين في ساعة متأخرة من ليل أمس، في مدينة البصرة النفطية الجنوبية، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال ثلاثة أيام في العراق إلى 12.

وكانت هذه الليلة الثانية على التوالي التي يغتال فيها ناشط في البصرة، بعد مقتل الناشطة المدنية جنات ماذي (49 عامًا) بهجوم مسلح في التوقيت نفسه ليل الثلاثاء.

وشهدت حركة الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجعًا، بعدما قتلت الولايات المتحدة بواسطة طائرة مسيّرة مطلع كانون الثاني/يناير الحالي رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما قوات أمريكية في غرب العراق.

ولاستعادة الزخم وتشديد الضغط على السلطات، بدأ المحتجون مطلع الأسبوع بقطع الطرقات في العاصمة ومدن جنوبية، لكنهم ووجهوا بعنف متزايد أيضًا.

واتهم المتظاهرون السلطات بالازدواجية في التعاطي مع المسائل الأمنية، إذا أنها تعتقل على الفور أي شخص يقطع الشوارع بإطارات مشتعلة، ولكنها غير قادرة على اعتقال أولئك الذين خطفوا وقتلوا عشرات الناشطين.

وتجمع مئات الطلاب في البصرة صباح الخميس للاحتجاج على عمليات القتل، ورفعوا لافتات كتب عليها "اعطونا وطنا".

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 470 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح.