تبون: الجزائر ليست محمية فرنسية.. والمغردون يعلقون [فيديو]

تناقل نشطاء جزائريون تصريحا غير مسبوق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجاه فرنسا خلال لقائه بمسؤولين من وسائل الإعلام المحلية، أمس الأربعاء.

وقال تبون إن "الجزائر ليست محمية لفرنسا ولا غير فرنسا" ردا على سؤال من أحد الإعلاميين عن "الفتور" في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وأضاف تبون أن "فرنسا عرفت أن الجزائري حساس لما يأتي من فرنسا، خاصة بعد الحراك الشعبي".

وأردف أن "الجزائر ستتعامل الند بالند مع فرنسا وغيرها من الدول، من يحترمنا سنحترمه ومن لا يحترمنا لن نحترمه".

واعتبر مغردون أن تصريح الرئيس الجزائري بمثابة إنهاء للوصاية الفرنسية للجزائر، كما عارضه آخرون.