الولايات المتحدة توقف منح التأشيرات للحوامل

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستحد من منح تأشيرات دخول للحوامل اللواتي يشتبه في أنهن يردن السفر إلى الولايات المتحدة بقصد ولادة أطفالهن من أجل حصولهم على الجنسية.

وقالت البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، إنه "اعتباراً من 24 يناير/كانون الثاني لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة من أجل سياحة الولادات" التي ازدهرت أخيرا كون الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية يحصلون تلقائيا على جنسية هذا البلد.

وأوضح البيان أن القيود الجديدة ستطال "النساء اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة من أجل أن يلدن على الأراضي الأمريكية كي يحصل أطفالهن بصورة تلقائية ودائمة على الجنسية الأمريكية".

ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أن "هذا التغيير التنظيمي ضروري لتعزيز الأمن" و"نظام الهجرة الأمريكي" و"سلامة الجنسية الأمريكية".

وشدد البيان على أن "صناعة سياحة الولادات" تهدد بإلقاء "عبء" على كاهل المستشفيات في البلاد، و"تغذي النشاط الإجرامي".

ونبه البيت الأبيض إلى أن "وضع حد لهذه الثغرات الفاضحة" في النظام الأمريكي "سيتيح مكافحة هذه الانتهاكات المزمنة وفي نهاية المطاف حماية الولايات المتحدة"، فضلاً عن أنه يتيح الحفاظ على أموال "دافعي الضرائب الأمريكيين".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ، فإنه اعتبارا من يوم غد الجمعة، سترفض كل القنصليات الأمريكية تأشيرات السفر للمتقدمات اللائي غرضهن الوحيد للسفر إلى الولايات المتحدة هو الولادة.

وتعد الخطوة جزءا من نطاق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.

وتحظر الولايات المتحدة بالفعل أو تضع قيودا على دخول أشخاص من خمس دول مسلمة وهي: إيران، ليبيا، الصومال، سوريا، واليمن، ويمنع الحظر أيضا دخول أشخاص من كوريا الشمالية وبعض مسؤولي فنزويلا.

ويدرس ترمب إضافة سبع دول أخرى على الأقل إلى هذه القائمة.