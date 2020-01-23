المزيد من الجنود الأمريكيين يغادرون العراق بسبب إصابات محتملة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يعتبر إصابات تعرض لها جنود في هجوم شنته إيران "خطيرة" في حين نقل الجيش المزيد من أفراد القوات إلى الخارج خوفا من إصابات محتملة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان منفصل، أنه بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي، جرى نقل المزيد من القوات من العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي، بعد الهجوم الإيراني في الثامن من الشهر الجاري على قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية بالعراق.

وأضاف بيان القيادة الأمريكية، دون الخوض في تفاصيل، أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة في المستقبل، في حين نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله، طلب عدم الكشف عن هويته، إن نحو 12 فردا من القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وقال الرئيس الأمريكي ومسؤولون في بادئ الأمر إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمريكية قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس أن 11 عولجوا من أعراض ارتجاج بالمخ بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق.

ورفض ترمب أمس الأربعاء تفسير سبب اختلاف الأقوال، وقال في مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا "سمعت أنهم يعانون من الصداع وأشياء أخرى لكن يمكنني القول إنها ليست حالات خطيرة للغاية".

وردا على سؤال عمّا إذا كان يعتبر إصابات المخ بالصدمة خطيرة قائلا "أبلغوني بالأمر بعد عدة أيام.. يتعين أن تسألوا وزارة الدفاع".

وقال مسؤولو البنتاغون إنه لم يكن هناك أي جهد مبذول للتقليل من شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد هجوم طهران جدد الشكوك فيما يتعلق بسياسة الجيش الأمريكي في التعامل مع إصابات المخ.

ترمب يعتبر أن إصابات الجنود في الهجوم الإيراني غير خطيرة

أعراض الإصابة

في حين يتعين على الجيش الإبلاغ على الفور عن الإصابات المهددة للحياة أو إصابات الأطراف أو العيون لا يطلب منه ذلك فيما يتعلق بإصابات المخ بسبب الصدمة التي قد تحتاج لوقت قبل تشخيصها.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية فإن نحو 408 آلاف عسكري جرى تشخيصهم بإصابات دماغية منذ 2000.

وتحاول منظمات صحية منذ سنوات زيادة التوعية بخطورة إصابات الدماغ ومنها الارتجاج، فهذه الإصابات قد ينتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

وقال ترمب "لا أعتبرها إصابات خطيرة بالمقارنة بإصابات خطيرة أخرى شهدتها… رأيت أشخاصا بلا أرجل أو بلا أذرع".

وأعلن الجنرال أليكس جرينكويتش نائب قائد التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة في العراق وسوريا عن استئناف بعض العمليات في العراق ضد التنظيم المتشدد؛ لكنه أوضح أنها لا تزال على نطاق محدود.