نتنياهو لمدون سعودي: أنت رئيس فرع الليكود في الرياض (فيديو)

غازل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، "المطبع" السعودي محمد سعود ووصفه بالشاب "غير العادي"، وأنه يمثل رئيس فرع الليكود بالسعودية.

وقال نتنياهو خلال مهرجان انتخابي لحزب الليكود بالقدس المحتلة، "أفكر جديًا بأن أفتح فرعًا لليكود في أثينا، لكن لكي اتخذ هذا القرار؛ أريد أن أتشاور مع رئيس فرعي في السعودية" بالإشارة إلى محمد سعود الذي شارك بمداخلة داعمة لنتنياهو في المهرجان.

وعبر محمد سعود في مداخلته السريعة عن دعمه لنتنياهو قائلا:" تمنيت في أن أكون معكم في هذا المؤتمر، لكن سيأتي ذلك اليوم، نتنياهو سيصنع التاريخ، أحبك من هنا السعودية".

ورد نتنياهو:" أحبك يا محمد، إنه عظيم هذا الشاب وغير عادي، جاء إلى هنا وعقد لقاءات وعاد إلى السعودية، هناك ناشطون من أجل إسرائيل وهناك من أجل الليكود، في السعودية يقولون فقط الليكود".

הצטרפו אלי בשידור חי מירושלים! אם יוצאים – מנצחים. https://t.co/3sjKdGJbCT — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 21, 2020

وفي ديسمبر الماضي قال نتنياهو لسعود خلال مكالمة فيديو من مقر حملته الانتخابية إنه يتمنى لو كان بإمكانه التصويت في الانتخابات على زعامة حزب الليكود.



وسعود، سبق وأثار جدلاً واسعاً في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني"، بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن حبه لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو. ولم تبد سلطات الرياض أي اعتراض على سلوكيات سعود.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1133493663328288769?ref_src=twsrc%5Etfw

وسبق أن نقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية عن المدون السعودي قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما.

اتفاقيات سلام "تاريخية"

من جهة أخرى تعهد نتنياهو، مساء الثلاثاء، بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع مزيد من الدول العربية، وبضم جميع الكتل الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه الحملة الانتخابية لحزب الليكود بقيادته، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال نتنياهو إنه يتعهد بـ "توقيع اتفاقات سلام تاريخية مع المزيد من الدول العربية، وتشكيل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، وكبح إيران نهائيا".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.