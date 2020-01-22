مشادة بين ماكرون والشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة (بالفيديو)

طرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال جولة له في القدس المحتلة.

وتحدث ماكرون بلهجة حادة مع شرطي إسرائيلي باللغة الإنجليزية قائلا إن "الجميع يعرف القوانين، لا يعجبني ما فعلتم أمامي"، طالبا منه أن يغادر "كنيسة القديسة آن" الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.

وطرد ماكرون الشرطي الإسرائيلي قائلا له "أخرج من فضلك".

وأشار ماكرون في حديثه إلى أن القواعد المتبعة في المكان على مدار "عدة قرون لن تتغير معي، أنا أقول لكم، حسنا؟".

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

ووقعت المشادة عندما تعدى عناصر الأمن الإسرائيليون القواعد الأمنية الفرنسية، ودخلوا إلى الكنيسة المملوكة للحكومة الفرنسية.

وتعتبر الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر أرضا فرنسية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وأعاد المشهد إلى الأذهان موقفا مشابها وقع مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين الشرطة الإسرائيلية خلال محاولته الوصول إلى الأحياء القديمة في القدس المحتلة.

واعتبر شيراك تصرفات رجال الأمن الإسرائيليين حينها بأنها "استفزاز".

وسألهم حينها بغضب "ماذا تريدون؟ هل أعود إلى طائرتي واعود إلى فرنسا؟ هل هذا ما تريدونه؟".