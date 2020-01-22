قائد الجيش الفرنسي: قتل سليماني في العراق "لم يكن فكرة جيدة"

اعتبر رئيس هيئة الأركان الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر أن قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق "لم يكن فكرة جيدة".

وأضاف القائد الفرنسي أنه بالرغم من أن سليماني "لم يكن قديسا، وكان عنصرا مزعزعا للاستقرار"، ولكن "قتله في العراق لم يكن فكرة جيدة".

وأوضح لوكوانتر أن قتل سليماني "يضعف موقف العراق بشكل واضح جدا" وما تريده دول "التحالف (الدولي) والغربيين هو تحصين العراق ومساعدته على إعادة البناء كدولة مستقرة وسيدة في المنطقة".

ولدى سؤال الجنرال الفرنسي عن احتمال قيام الحشد الشعبي في العراق بالرد على مقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قال "إننا في مرحلة تنطوي على مخاطر".

وتساءل فرنسوا لوكوانتر "هل سيكون بمقدورنا الاستمرار في عملية دمج (الحشد الشعبي) تدريجا ضمن الجيش العراقي، ونحن نعمل بهذا الاتجاه، أو على العكس سيتحول (الحشد الشعبي) بشكل أكثر وضوحا إلى أداة بيد الإيرانيين لزعزعة الاستقرار؟".

وتنشر فرنسا نحو ألف عسكري ضمن "عملية الشمال" في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة في العراق وسوريا.