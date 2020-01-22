على غير العادة.. وزير جزائري يتحدث بالعربية مع نظيره الفرنسي (فيديو)

تداول جزائريون على منصات التواصل مقطع فيديو لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وهو يتحدث "على غير العادة" باللغة العربية في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأشاد ناشطون بالخطوة التي أقدم عليها بوقادم، معتبرين إياها "مظهر تحدٍ للاستعمار الفرنسي ومطلبًا قديمًا للشعب الجزائري".

وأكد آخرون أن الوزير تحدث بلغة وطنه ولم يقم بشيء مميز يستحق الإشادة.

وقالت الخارجية الجزائرية إن بوقاودم ناقش مع لودريان، الثلاثاء، علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما "المعمق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي".

وشدد بوقادوم على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا بـ"مرونة وسلاسة من الجانب الفرنسي، وبطريقة تليق بمستوى العلاقات بين البلدين".

#بوقادوم الرجل المناسب في المكان المناسب#الجزائر_الجديدة

ما قام به اليوم وزير الخارجية صبري بوقادوم امر استثنائي وشرف عظيم في موقفه المشرف الذي يدفع بالامل في قلوبنا وقلب كل جزائري يريد التخلص من الاستعمار التقليدي ووصايته تابع في التعليق 👇👇👇 pic.twitter.com/seUWNjJy3v — 🇩🇿🇵🇸 إنما المؤمنون إخوة 🇵🇸🇩🇿 (@mekkimo84529619) January 21, 2020

ورحب لودريان بالإصلاحات العميقة التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك التزامه بقيادة الجزائر في جو من الحوار، حتى يتسنى لجميع الجزائريين التعبير عن آرائهم بشأن هذه الإصلاحات.

تصرف #بوقادوم وزير الخارجية الجزائري

يستحق التقدير والإشادة.

حديثه باللغة الوطنية الرسمية #العربية

أمام وزير الخارجية الفرنسي رسالة أن الجزائر

تتغير رغم التعثر كما هو احترام لنا كشعب وعمل بالدستور. https://t.co/iqhmrWcOep — بن عزوز بن البار (@islahalgeria) January 21, 2020

وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية جرت في الجزائر، الآن هناك حكومة تريد فرنسا أن تعمل معها".

https://twitter.com/dz_twin/status/1219607513848565760?ref_src=twsrc%5Etfw