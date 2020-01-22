عراك عند محاكمة ترمب ومجلس الشيوخ يقر إجراءات الجمهوريين

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، وتأجيل مناقشات استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.

وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

الشيوخ يرفض ثلاث محاولات للديمقراطيين

كان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، رفض ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترمب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترمب.

وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أمريكي، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ لعرقلة 3 اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب الوثائق المتعلقة بتعاملات ترمب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترمب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.

وينفي ترمب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.

وفي وقت سابق انتقد كبير فريق الدفاع عن ترمب القضية بأكملها ووصفها بأنها لا أساس لها بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة "دامغة" على ارتكاب مخالفات.

الشيوخ يرفض للديمقراطيين الحصول على أدلة لمحاكمة ترمب

جدال عنيف

وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إجراءات المحاكمة ودخل الجانبان على الفور في نقاش حاد بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترمب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأمريكي لمساءلة الرئيس.

وقال "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة.. ليست هناك أي قضية على الإطلاق".

ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترمب وقال إنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترمب "دامغة بالفعل" إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.

ويطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة ترمب ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

الرئيس الأمريكي أثناء مأدبة عشاء لكبار المديرين التنفيذيين للشركات- دافوس

خطة الدفاع عن ترمب

كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل عن خطة يوم الإثنين لما قد تكون محاكمة عاجلة دون الاستماع إلى شهود جدد أو عرض مزيد من الأدلة.

لكن تم تعديل تلك الخطة ومنح كل جانب ثلاثة أيام لتقديم المرافعات الأولية، وستتيح اللوائح أيضًا بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة كما يطالب الديمقراطيون.

واتهم الديمقراطيون، مكونيل بمحاولة التلاعب في المحاكمة باقتراح لوائح قالوا إنها تمنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم وتحجب أدلة جمعها المحققون. ودأب مكونيل على القول إن اللوائح تماثل تلك التي استخدمت في محاكمة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون عام 1999.

ويتهم الديمقراطيون ترمب بالضغط على أوكرانيا وهي حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأمريكية على حساب الأمن القومي الأمريكي.

ويقول فريق ترمب القانوني إنه لم يكن هناك أي ضغوط، وإن قضية الديمقراطيين استندت إلى "شائعات".