جيف بيزوس يغرد بصورة للنصب التذكاري لخاشقجي

غرد جيف بيزوس مالك صحيفة واشنطن بوست بصورة له عند النصب التذكاري للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.

يعود تاريخ التقاط الصورة إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إحياء الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلده على يد عناصر أمن سعودية.

تأتي التغريدة بعد يوم من كشف صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن عملية اختراق هاتف الملياردير الأمريكي الشهير مالك ومؤسس شركة أمازون جاء عبر رسالة أرسلت من هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشرت الصحيفة تقريرًا لمراسلتها في واشنطن ستيفاني كيرشغايسنر بعنوان "اختراق هاتف جيف بيزوس بواسطة ولي العهد السعودي"، وقالت إنها استندت إلى معلومات حصرية حصلت عليها، ووفق تحليلات رقمية لهاتف بيزوس.

وقالت إن هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست تعرض لقرصنة عام 2018 بعدما تلقى رسالة مشفرة عبر تطبيق واتس آب أرسلت من هاتف محمد بن سلمان، على ما يبدو أنها كانت تحمل "فيروس" اختراق.

ونقلت الصحفية عن مصدر (لم تسمه) قوله إن بيزوس وابن سلمان كانا يتبادلان الدردشة على واتس آب حتى مايو/ أيار عام 2018 عندما أرسل الأخير رسالة إلى هاتف الأول تتضمن ملفًا مشفرًا، تبين لاحقًا أنه فيروس قرصنة استهدف بيانات وملفات "أغنى رجل في العالم" خلال ساعات.