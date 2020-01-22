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ترمب يعتزم إضافة 7 دول لقائمة حظر السفر لأمريكا.. تعرف عليها

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/1/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن إدارته تحضر لإضافة "بضع دول" إلى لائحة الدول التي يمنع على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة أو يخضعون لقيود صارمة.

وأعلن ترمب من منتدى دافوس الاقتصادي "سنضيف بضع دول إليها. علينا أن نضمن أمننا. يجب أن يكون بلدنا بأمان"، مضيفاً أن أسماء تلك الدول ستعلن "قريباً جداً".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء، إن إدارة ترمب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وذكرت الصحيفة أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

وكان ترمب قد قال في مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر، لكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية، فعلى سبيل المثال، نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكثرها سكانا وهي شريك لواشنطن في الحرب على الإرهاب وهناك جالية نيجيرية كبيرة تعيش في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ"رويترز" إن الدول التي تخفق في الامتثال للمتطلبات الأمنية بما في ذلك اشتراطات تطبيق القياسات الحيوية وتبادل المعلومات وإجراءات لمكافحة الإرهاب تواجه احتمال فرض قيود عليها تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويشمل الحظر الحالي مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن إضافة إلى بعض المسؤولين من فنزويلا وأقاربهم.

وكان الحظر يشمل تشاد أيضا قبل رفعها من القائمة في أبريل/ نيسان 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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