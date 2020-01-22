"بن سلمان فوق الكعبة".. برومو "ما خفي أعظم" يثير جدلا بالسعودية (فيديو)

أثار إعلان ترويجي بثته قناة الجزيرة أمس الثلاثاء، لتحقيق جديد ضمن برنامجها الاستقصائي "ما خفي أعظم" ردود فعل وجدل واسع على مواقع التواصل في السعودية.

ووفقًا لفيديو الإعلان الترويجي يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يطوف بالحرم المكي، ثم يستعرض الفيديو صورًا له حين صعد على الكعبة المشرفة العام الماضي، واستعرض كذلك صورًا قديمة وجديدة لمكة المكرمة، وكذلك استعراض سريع لوثائق لم يكشف محتواها.

ولم يتضح بشكل دقيق ما هو موضوع التحقيق وموعد بثه، فيما اكتفى تامر المسحال مقدم البرنامج بنشر البرومو على صفحته بموقع تويتر قائلًا: "ما خفي أعظم.. قريبًا في سبق تحقيقي جديد".

#ما_خفي_أعظم .. قريبا في سبق تحقيقي جديد pic.twitter.com/KO3kD9wCCv — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) January 21, 2020

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضوا عليها حصارًا جويًا وبحريًا وبريًا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

لاول مرة في برنامج #ما_خفي_أعظم

لم..يتم نشر مقتطفات..( صوتيه )..عن محتوى

الحلقه وكأن المعد @TamerMisshal

يستخدم عنصر الصدمه او المفاجئه

او كأنه يوجه رساله استثنائيه بأن هذه الحلقه

ستكون استثنائيه من ناحية قوة المحتوى pic.twitter.com/SrKCQ5DHIq — 1 (@l973h1) January 21, 2020

والشهر الماضي تحدثت تقارير إعلامية عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، دعمتها تصريحات لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف فيها عن أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية.

وقال الوزير القطري آنذاك: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".

ولفت الوزير إلى أن "المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها".

https://twitter.com/AlRachidManal/status/1219902305107050496?ref_src=twsrc%5Etfw

و"ما خفي أعظم" هو برنامج استقصائي على شاشة الجزيرة يرصد قضايا يلفها الغموض من مختلف دول العالم.

https://twitter.com/abdullahm1410/status/1219757581717078017?ref_src=twsrc%5Etfw

#ما_خفي_أعظم الأزمة الخليجية عادت لنقطة الصفر … وما خفي أعظم … #السعودية بالتأكيد تتحمل للمسئولية — سيدينا الإمام (@sidinacheikhna) January 21, 2020

أنصحك #تامر_المسحال بأن تأخذ إحتياطاتك فأنت ببرنامجك #ما_خفي_أعظم أصبحت عدو لبعض الحكومات و الأفراد خذ حذرك ، نحن في إنتظار الحلقة. — آسيا بنت أحمتي (@6tvO0pB14eFO7IV) January 21, 2020