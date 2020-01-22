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سياسة

"بن سلمان فوق الكعبة".. برومو "ما خفي أعظم" يثير جدلا بالسعودية (فيديو)

22/1/2020

أثار إعلان ترويجي بثته قناة الجزيرة أمس الثلاثاء، لتحقيق جديد ضمن برنامجها الاستقصائي "ما خفي أعظم" ردود فعل وجدل واسع على مواقع التواصل في السعودية.

ووفقًا لفيديو الإعلان الترويجي يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يطوف بالحرم المكي، ثم يستعرض الفيديو صورًا له حين صعد على الكعبة المشرفة العام الماضي، واستعرض كذلك صورًا قديمة وجديدة لمكة المكرمة، وكذلك استعراض سريع لوثائق لم يكشف محتواها.

 ولم يتضح بشكل دقيق ما هو موضوع التحقيق وموعد بثه، فيما اكتفى تامر المسحال مقدم البرنامج بنشر البرومو على صفحته بموقع تويتر قائلًا: "ما خفي أعظم.. قريبًا في سبق تحقيقي جديد".

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضوا عليها حصارًا جويًا وبحريًا وبريًا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

والشهر الماضي تحدثت تقارير إعلامية عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، دعمتها تصريحات لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف فيها عن أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية.

وقال الوزير القطري آنذاك: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".

ولفت الوزير إلى أن "المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها".

https://twitter.com/AlRachidManal/status/1219902305107050496?ref_src=twsrc%5Etfw

و"ما خفي أعظم" هو برنامج استقصائي على شاشة الجزيرة يرصد قضايا يلفها الغموض من مختلف دول العالم.

https://twitter.com/abdullahm1410/status/1219757581717078017?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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