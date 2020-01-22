الميسري: قادرون على القضاء على المشروع الإماراتي في اليمن(فيديو)

هاجم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، قائلا إن الحكومة قادرة على القضاء على المشروع الإماراتي

وقال الميسري في تصريحات حصلت عليها الجزيرة مباشر بشكل حصري إن "اتفاق الرياض صمم لإنقاذ المشروع الإماراتي في اليمن، وبإمكاننا استئصال المشروع برمته إذا أزيح الاتفاق جانبا."

وأضاف أنه عندما كان الجيش الوطني على أبواب عدن تدخلت الإمارات وأحدثت مجزرة للجيش اليمني.

وقال الميسري إنه على الرغم من "رداءة اتفاق الرياض ومساواته بين المتمرد والشرعية إلا أننا قبلناه رغبة في الاصطفاف ضد الحوثيين".

وأضاف الميسري أن ثمة " بطئا شديدًا في أداء السعودية تجاه تنفيذ اتفاق الرياض"، مرجعا السبب في استماع السعوديين "للتلكؤات التي يسردها الإماراتيون".

وأشار وزير الداخلية اليمني إلى أن "هناك محاولة للالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا".

أبرز تصريحات الميسري