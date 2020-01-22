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سياسة|إيطاليا

احتجاج تونسي ضد "استفزاز" وزير إيطالي سابق لعائلة تونسية (فيديو)

22/1/2020

وجهت السفارة التونسية في إيطاليا احتجاجا إلى مجلس الشيوخ الإيطالي بسبب ما اعتبرته "استفزازا" من وزير الداخلية الأسبق وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني ضد عائلة تونسية مهاجرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الداخلية الإيطالي السابق وزعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف ماتيو سالفيني يقوم فيه بالتعدي على منزل عائلة تونسية في مدينة بولونيا الواقعة شمال إيطاليا.

وظهر سالفيني خلال بث مباشر على صفحته الرسمية في فيسبوك، ضمن جولته الدعائية للانتخابات في المدينة، وهو برفقة سيدة أشارت إلى منزل عائلة تونسية، وزعمت أنها "تبيع المخدرات".

وتحرك سالفيني وتواصل مع العائلة عبر الهاتف طالبا منهم فتح الباب لاستقباله في الداخل لسؤالهم عما إذا كان يتعامل بالمخدرات لكن العائلة أغلقت الهاتف في وجه سالفيني.

وقال شقيق الشاب التونسي، الذي رد على سالفيني، إن ما حدث يعد "تشهيرا" بالعائلة، مطالبا الوزير السابق بالاعتذار عما قام به.

وأثار ما فعله سالفيني انتقادات من جانب مغردين إيطاليين، الذين اعتبروا أن سالفيني اعتدى على الأسرة وليس من صلاحياته التدخل للتحقيق في هذه الأمور.

وقالت السفارة التونسية في بيان احتجاج إلى رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيت ألبرتي كازيلاتي إن ما حدث "يمثل تشويها لسمعة الجالية التونسية لدى الرأي العام الإيطالي"، وإن "هذا السلوك المشين الذي ارتكبه عضو مجلس الشيوخ الإيطالي يتعارض مع صفته كعضو مجلس الشيوخ، المؤسسة العريقة التي تربطها علاقات تعاون وتبادل وثيقة مع تونس".

واتسمت العلاقات بين تونس وسالفيني بالتوتر منذ أن كان وزيرا للداخلية، بسبب تصريحات له بشأن المهاجرين التونسيين، بما في ذلك القادمين بطرق غير قانونية.

ووفقا لإحصائية لوزارة الداخلية الإيطالية نشرت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتل القادمون من تونس المركز الأول بين المهاجرين غير القانونيين عام 2019.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل + وكالات
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