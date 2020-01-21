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سياسة|السودان

8 طائرات من إيرباص للسودان

طائرة ايرباص إيه 300 تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية
طائرة ايرباص إيه 300 تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية
21/1/2020

قال السودان اليوم الثلاثاء إن مجموعة ايرباص الأوربية المصنعة للطائرات اقترحت تزويد الخطوط الجوية السودانية(سودانير) بثماني طائرات جديدة، وذلك بعد عقوبات أمريكية على الخرطوم لعقود.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن وفدا من شركة ايرباص أجرى مباحثات في الخرطوم مع وزيري المالية والبنية التحتية.

وقالت الوزارة في بيان "وعد وزير البنية التحتية بعرض المقترح على مجلس الوزراء" فيما "وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على مقترح شركة ايرباص بتزويد سودانير ثماني طائرات جديدة".

كما عرضت ايرباص تقديم الدعم الفني للخطوط الجوية السودانية.

وعانت سودانير جراء العقوبات الاقتصادية التي ظلت واشنطن تفرضها على الخرطوم منذ عام 1997.    

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 لكن شركة الطيران المملوكة للحكومة لم تستطع معاودة العمل بكامل طاقتها وما زالت تعاني صعوبات في الحصول على قطع الغيار.

ويحكم السودان مجلس سيادة انتقالي يضم عسكريين ومدنيين منذ أطاحت انتفاضة شعبية الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عاما في نيسان/ابريل 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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