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نتنياهو: هدفنا التغلب على التهديد الإيراني كما تغلبنا على القومية العربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
21/1/2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "غايتنا الكبرى هي التغلب على التهديد الإيراني وهو تقليدي ونووي و(إرهابي)، كما تغلبنا على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية".

وأضاف نتنياهو في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، مساء الإثنين، إن إسرائيل تجري اتصالات مع دول لم تحلم بالتعاون معها (دون تحديدها)، مشيرًا إلى أن هذه الدول تريد التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.

وتابع "إسرائيل تعيش ازدهارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعملياتيًا وعسكريًا لا مثيل له"، على حد قوله.

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" بتويتر (تابعة للخارجية الإسرائيلية)، عن نتنياهو قوله "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماءها، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع بأشكال عدة عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة اقتصادية ورياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

ودومًا ما تقابلها موجة غضب "شعبية" من الشارع العربي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قاتل الفلسطينيين ومغتصب أرضهم، ويؤكد المغرودن العرب دومًا أن الشعوب العربية في وادٍ والحكومات في وادٍ آخر.

https://twitter.com/Abderahmane_ESS/status/1219302049931763713?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/salahnofal/status/1219329996667473922?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/farookfouad/status/1219301728090251264?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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