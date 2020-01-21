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سياسة

نائب إيراني يعرض مكافأة 3 ملايين دولار "لمن يقتل ترمب"

صورة مجمعة لسليماني(يمين) وترمب
صورة مجمعة لسليماني(يمين) وترمب
21/1/2020

عرض نائب في البرلمان الإيراني الثلاثاء مكافأة قدرها 3 ملايين دولار "لأي شخص يقتل" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية الإخبارية شبه الرسمية أن النائب أحمد حمزة قدم المكافأة نيابة عن سكان محافظة كرمان، مسقط رأس سليماني ومكان دفنه.

وقال حمزة الذي يمثل محافظة كاهنوج قرب مدينة كرمان الجنوبية الشرقية "سنعطي 3 ملايين دولار لأي شخص يقتل ترمب"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

ولم يحدد الجهة التي ستدفع المكافأة التي يأتي الإعلان عنها قبل شهر من الانتخابات البرلمانية.

وقتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والشخصية المحبوبة في إيران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني.

"عرض سخيف"

قال روبرت وود، سفير واشنطن في مؤتمر نزع الأسلحة، للصحفيين في جنيف أن عرض المكافأة "سخيف للغاية".

وتدارك قائلا "ولكنه يعطي فكرة عن التوجهات الإرهابية للنظام الذي عليه أن يغير سلوكه".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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