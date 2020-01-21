لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في تفجير داخل عرس بالخرطوم

قالت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن شابا فجر قنبلة في حفل زفاف بمنطقة الحاج يوسف بالشقلة في العاصمة الخرطوم مساء أمس، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين.

أبرز التطورات

الشرطة السودانية: انفجار عبوة القرنيت التي كانت بحوزة نظامي حضر إلى مكان الحفل نتج عن ذلك وفاته وأربعة آخرين وإصابة أكثر من خمسة وعشرين.

الشرطة السودانية: تم إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتباشر وحدات الشرطة المختصة إجراءات التحقيق.

والد العروس: سمعت صوت الانفجار ورأيت مجموعة من الناس مرمية على الأرض، ولا أعرف مفجر القنبلة "شخصيًا".

والد العروس: التفجير وقع بعد نهاية الحفل وعلمت أن المنفذ كان يعمل في الجيش السوداني، وأنه يعاني من اضطرابات عقلية.

والد العروس: ابنتي سليمة، وأناشد المسؤولين في القوات المسلحة أخذ السلاح من العساكر الذين تركوا الخدمة.

شهود عيان: مفجر القنبلة اسمه أحمد كوكو وهو عسكري سابق وقتل في الحادث، والقنبلة انفجرت بعد خروج العروس.

شهود عيان: من بين القتلى أطفال وهو الحادث الأول في الحي وغير مسبوق في السودان.

ضابط شرطة متقاعد: قنبلة القرنيت من الأسلحة الثقيلة والفتاكة، التي تستخدم في مناطق العمليات.

ضابط شرطة متقاعد: رخصة حمل السلاح يعطى لأشخاص محددين ولا يسمح بحمله في كل مكان.

ضابط شرطة متقاعد: أطالب المسؤولين بحل مشكلة الأسلحة التي يحملها أفراد عسكريين.

شاهد عيان: مستشفى "البان جديد" الذي نقل إليه الجرحى، لا يوجد به علاج ويفتقر لأبسط مقومات العلاج.

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد القتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 7 بينهم حاملها.

مصدر أمني سوداني: مقتل 3 أطفال وجرح العشرات في انفجار بمنطقة الشقلة بالخرطوم بحري خلال مناسبة عائلية.

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