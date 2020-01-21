قبيل محاكمته بمجلس الشيوخ.. ترمب يعدد إنجازاته أمام "دافوس"

تبدأ اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ، إجراءات محاكمة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في قضية إساءة استغلال منصبه وعرقلة التحقيق.

ويتهم ترمب، بأنه طلب من أوكرانيا التحقيق مع جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الرئاسية، وأنه ضغط على كييف مشترطا بدء هذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.

ويواجه الرئيس الأمريكي، اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.

من دافوس.. ترمب يعدد إنجازاته

وقبيل المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ألقى ترمب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، ركز فيها على استعراض إنجازاته الاقتصادية.

وقال ترمب في كلمته" استعدنا قوتنا … الولايات المتحدة تزدهر مرة أخرى.. والحلم الأمريكي يعود بقوة أكبر من ذي قبل".

وتحدث باستفاضة عن البيانات الاقتصادية الأمريكية، وقال إن "الولايات المتحدة تسجل نموًا اقتصاديًا لم يشهده العالم من قبل".

وقارن ترمب بين الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد في ظل رئاسته مقارنة بفترة رئاسة سلفه، باراك أوباما.

وقال "كل قرار نتخذه يهدف إلى تحسين حياة المواطن الأمريكي العادي.. نعمل على بناء اقتصاد أمريكي تنعكس آثاره على الجميع".

وأشار ترمب أيضًا إلى أن الولايات المتحدة "تقترب من مرحلة الاستقلال عن الآخرين في مجال الطاقة".

ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين قدم تؤدي إلى محاكمة سريعة لترمب

محامو ترمب يطالبون بتبرئة سريعة

من ناحيته، رفض ترمب تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترمب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.

وجاء في المذكرة "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".

وعلى نحو منفصل، قدم ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترمب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.

وقال مساعد بالكونغرس إنه وفقًا للقرار، الذي قد يطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو ترمب في الإجراءات مبكرًا بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ لرفض كل التهم وذلك في إجراء من المرجح فشله.

ترمب، وهو الرابع فقط من بين 45 رئيسًا أمريكيًا يواجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.

خطوات في مساءلة ترمب

مجلس النواب قدّم رده على رد ترمب بشأن استدعاء مجلس الشيوخ له لمحاكمته، وكان ترمب قدم مذكرة قانونية دعت إلى الرفض الفوري لبندي الاتهام اللذين وجههما مجلس النواب في إطار مساءلته.

وابتداء من اليوم- 21 يناير/كانون الثاني، أمام مجلس النواب حتى الظهر (1700 بتوقيت غرينتش) ليقدم مذكرة اعتراض على المذكرة القانونية التي قدمها البيت الأبيض إذا اختار ذلك.

وتستأنف المحاكمة في الساعة الواحدة ظهرا (1800 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تستمر ستة أيام أسبوعيًا باستثناء أيام الأحد.

ويتوقع إجراء تصويت، على القواعد التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والتي تنظم المرحلة الأولى من المحاكمة التي ستترك خيار التصويت مفتوحًا فيما بعد بشأن ما إذا كان يجب استدعاء شهود وإمكان تقديم أدلة جديدة.

وفي ذات الإطار يتوقع أن يحاول الديمقراطيون تعديل القواعد التي اقترحها ماكونيل لتنص على ضرورة استدعاء شهود، ما قد يؤدي إلى مناقشة موسعة بشأن قواعد المحاكمة.

وفور إقرار القواعد يبدأ، مديرو مجلس النواب الديمقراطيون والذين يشكلون فريق الادعاء في طرح حجتهم ضد ترمب، وعندما ينتهي مديرو مجلس النواب من عملهم يرد فريق الرئيس بمرافعات استهلالية.

ويتوقع أن تستمر هذه المرافعات عدة أيام أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كمحلفين، ويحصل كل طرف على 24 ساعة كحد أقصى لعرض قضيته، وبعدها سيتم إعطاء أعضاء مجلس الشيوخ وقتًا لتقديم أسئلة لكل جانب.

ومن أواخر يناير/كانون الثاني إلى أوائل فبراير/شباط، سيواصل الديمقراطيون الضغط من أجل أن يدلي شهود بأقوالهم خلال المحاكمة.

وإذا ما تم، إقرار قواعد ماكونيل المبدئية للمحاكمة فمن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ في وقت ما بعد بدء المحاكمة على ما إذا كان ستتم الاستعانة بشهادة شهود والتي سعى إليها الديمقراطيون.

وفي الرابع من فبراير/شباط، من المقرر أن يلقي ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.