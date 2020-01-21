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شاهد: نجمة "صراع العروش" تبكي وضع اللاجئين بمخيم موريا اليوناني

21/1/2020

تضامنت الممثلة البريطانية لينا هايدي، من خلال مقطع فيديو لها على حسابها بموقع "إنستغرام"، مع اللاجئين في مخيم موريا في اليونان عقب مقتل أحد اللاجئين.

وظهرت الممثلة التي أدت دور "سيرسي لانستر" في مسلسل صراع العروش وهي تبكي بحرقة طيلة مدة الفيديو الذي تفاعل معه أكثر من مليون ونصف المليون متابع.

ونددت النجمة البريطانية باحتجاز السلطات اليونانية " صديقها" الناشط سلام الدين "فقط لأنه يقدم مساعدات إنسانية بمخيم موريا".

وناشدت هايدي حكومة بلادها للوقوف إلى جانب اللاجئين قائلة "يتعين على الحكومة البريطانية أن تفعل شيئًا ما لحماية هؤلاء الأطفال والاعتناء بهم. لا يمكنك أن تدير ظهرك بعد الآن! لا يمكنك أن تدفع إلى دول أخرى لقبول ناسٍ وإساءة معاملتهم".

وأرفقت النجمة البريطانية مقطع الفيديو بتدوينة كتبت فيها "الحب يمكن أن يحرك جبالا، أما الكراهية والخوف فهما من العناصر التي ستكرر فقط التاريخ".

ويسكن أكثر من 13 ألف شخص مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، بالرغم من أنه مهيأ لإسكان ثلاثة آلاف ونيف فقط.

ومعظم الذين يقطنون في مخيم موريا، الذي كان في الأصل قاعدة عسكرية قبل أن يتحول إلى مركز تسجيل للاجئين عام 2015، من السوريين والأفغان والعراقيين، وبينهم أطفال من دون مرافقين.

العيش تحت خيمة بالنسبة للبعض في هذا المخيم ضرب من الرفاهية، فقد استقر بهم المقام تحت ظلال قطع من المشمع، تم ربطُ بعضها ببعض لتشكل جدرانا وتبدو كبيوت لهم تزينها شعارات عديد من المنظمات الأهلية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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