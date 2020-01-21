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سياسة|العراق

شاهد: لحظة إطلاق شرطي عراقي قنبلة غاز على المتظاهرين

21/1/2020

أظهر مقطع فيديو نشره شهود عيان الثلاثاء إطلاق عنصر بالأمن العراقي قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين.

ويظهر المقطع عنصر الأمن وهو يتحرك فوق جسر، قال شهود عيان إنه طريق محمد القاسم الواصل بين مناطق جنوبي العاصمة العراقية بغداد وشماليها.

ثم يقوم عنصر الأمن بالتصويب من أعلى الجسر بطريقة مباشرة على المتظاهرين ومن مسافة لا تتجاوز مترين.

وواصل المتظاهرون العراقيون قطع الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات بشكل جزئي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

ومنذ يوم الإثنين ، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاته بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوب البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ غزو العراق عام 2003.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في منتصف الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة
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