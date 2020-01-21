البث الحي
سياسة

شاهد: قتلى وجرحى بقصف روسي على بلدة البارة في إدلب

21/1/2020

قُتل، اليوم الثلاثاء، اثنين من المدنيين -كحصيلة أولية- وجُرح آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف روسي على ملعب رياضي في بلدة البارة في بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحلب، اليوم، إلى 13 قتيلا. 

وقالت وسائل إعلام سورية معارضة، إن الطيران الحربي الروسي استهدف أحياءً سكنية في بلدة البارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبث ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو لحظة تدخل فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لإسعاف الجرحى وانتشال جثث الضحايا جراء القصف.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بإدلب ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وأمس، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في غارات روسية على بلدة كفر جوم بريف حلب الغربي الذي يتعرض لحملة عسكرية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في المنطقة.

كما شنت طائرات النظام السوري وروسيا غارات مكثفة على مناطق أخرى بريف حلب الغربي، ما أسفر عن دمار في الأبنية والممتلكات.

وفي بيان، قالت منظمة "منسقو الاستجابة السورية" إن نحو 27 ألف مدني نزحوا من بلداتهم في ريف حلب الغربي باتجاه الحدود مع تركيا، في أعقاب الحملة العسكرية لقوات النظام وروسيا على المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)