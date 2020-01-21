شاهد: بدء محاكمة الرئيس الأمريكي بغرض عزله

بدأت في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس دونالد ترمب بغرض عزله.

بدأت نقاشات المحاكمة لعزل ترمب بمعركة مريرة حول ضوابطها مع اتهام الديموقراطيين للجمهوريين بتدبير تبرئة بحسب رغبة رئيس الولايات المتحدة.

بعد خمسة أيام من أداء اليمين الدستورية لإحقاق العدالة بـ"نزاهة"، اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المئة برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

لكن قبل البدء بالنقاشات حول القرار الاتهامي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، كما أقرهما مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول خاض الطرفان مواجهة قوية بشأن ضوابط المحاكمة.

وقدم رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ضوابط هذه المحاكمة.

وتشوش المحاكمة على الحملة الانتخابية لترمب قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويشمل برنامج المحاكمة، جلسات استماع مدتها 24 ساعة للاتهام ومثلها للدفاع ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في ستة أيام حدا أقصى، ثم 16 ساعة مخصصة لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.