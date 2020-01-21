حملة إلكترونية تكشف مأساة والدة معارض معتقلة بالسعودية

أطلق حساب (معتقلي الرأي) الحقوقي بالسعودية، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل، للكشف عن انتهاكات السلطات بحق المعتقلة الستينية عائدة الغامدي، والدة المعارض السعودي عبد الله الغامدي.

وقال الحساب الحقوقي على تويتر، إن (#أمُّنا_عائدة_الغامدي) تعرضت في السجن لتعذيب جسدي ونفسي رغم مرضها وسنها لابتزاز نجلها عبد الله.

وعبر الناشط السعودي المعارض ماجد الأسمري في كلمة مسجلة شارك بها في الحملة، عن غضبه من اعتقال امرأة ستينية تُعاني الأمراض، مطالبًا قبيلة الغامدي بالتحرك لإطلاق سراحها.

وأكد ناشطون أن اعتقال والدة عبد الله الغامدي يأتي في إطار محاولة الضغط عليه للتراجع عن نشاطه السياسي المعارض لنظام الحكم.

ما تعرضت له #أمُّنا_عائدة_الغامدي في السجن من تعذيب جسدي ونفسي رغم مرضها وسنّها لابتزاز ابنها عبدالله يختصر معاناة الكثير من السيدات المعتقلات تعسفياً في سجون المملكة.

وبدورنا نحمل السلطات المسؤولية التامة عن حياتها وصحتها، ونطالب بالإفراج الفوري عنها. pic.twitter.com/APnIi84pni — معتقلي الرأي (@m3takl) January 19, 2020

وأعاد ناشطون نشر مقطع فيديو للناشط أنس الغامدي الذي وجه فيه رسالة لقبيلة الغامدي وكل القبائل عن رضاها وسكوتها على اعتقال السيدة عائدة بسبب أن نجلها حول لها مبلغًا بسيطًا في دولة "الفقر والقمع".

وفي مارس/آذار 2018، قال الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي إن أجهزة الأمن اعتقلت والدته المريضة واثنين من إخوته.

وأوضح أن ذلك جاء بعد إرساله نقودًا لوالدته التي كانت في جدة، حيث اعتقلتها الشرطة هناك هي وشقيقه الأصغر عادل.

كلمة لمناصرة المعتقلة المسنة #أمُّنا_عائدة_الغامدي

والدة أخي أ/ عبدالله الغامدي @Alghamdi_AA

ونسائنا المعتقلات في سجون المباحث

وعددهن يفوق المائتين امرأة

وأسرانا وهم عشرات الألوف من المظلومين

الذين يستمر ظلمهم ﻷن شعبنا وقبائلنا لم يتحركوا كما ينبغي pic.twitter.com/5TqzWvyGXC — ماجد الأسمري #حراك_الحرمين (@MajedAlasmariAP) January 20, 2020

#StandWithSaudiHeroes #عايدة_الغامدي معتقلة حوالي سنتين الان..

وين قبيلة #غامد؟

وين قبايلنا وشعبنا عن المعتقلين والمعتقلات في سجون الظلم؟ pic.twitter.com/IZYuKkv8I5 — AnasAlghamdi أنس الغامدي (@AnasAlg32779382) January 15, 2020

قبيلة #غامد عرفنا رجالهم جبال أهل نخوة وحمية وطيب معشر للصديق وعمى عين الحريب، ومسئولية العمل لإخراج #أمُّنا_عائدة_الغامدي تقع على عاتق كافة القبائل والعوائل الشريفة في بلاد الحرمين وهم بلا شك كثر ولم يعدموا الغيرة والنخوة، فأي شرف يدعيه من يعتقل النساء لأجل أن رجالهم عارضوا؟ https://t.co/29eJ5Jp6bq — حسين القحطاني (@Husain_Alq) January 19, 2020

السيدة المسنة عائدة الغامدي وعشرات السيدات الأخريات يعانين التغييب القسري وظلم السجن.

لا سبب لهذا الظلم إلا القسوة والرغبة في إسكات الأصوات الصادقة.

الظلم لن يدوم 💔#أمُّنا_عائدة_الغامدي #إسراء_الغمغام#نعيمة_المطرود#نور_المسلم#نسيمة_السادة#لجين_الهذلول pic.twitter.com/qYzlrs1tCC — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) January 20, 2020