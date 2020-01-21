تفجير الخرطوم.. العروس لم تصب بأذى والمنفذ "مضطرب عقليا" (فيديو)

أكدت الشرطة السودانية مقتل 5 وجرح أكثر من 25، في تفجير قنبلة في حفل زواج في منطقة تقع قرب العاصمة الخرطوم مساء أمس الإثنين.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر، ومن بينهم والد العروس، إنه سمع صوت انفجار وهو داخل البيت، وعرف أن هناك شخصا رمى قنبلة، وقال إنه لا يعرفه شخصيًا وقال إنه رأى مجموعة من الناس وقد سقطوا على الأرض.

وأوضح الد العروس أن ذلك حدث بعد نهاية الحفل، وقال إن عدد المصابين أكثر من 25 شخصا، وعلم أن الشخص الذي رمى القنبلة كان يعمل في الجيش، وأن هناك حديثا عن أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

وقال إن عدد الوفيات في الحادث 7 وفيات منها 3 أطفال، وأن العروس لم تصب، وناشد المسؤولين في القوات المسلحة بأخذ السلاح من العساكر الذين تركوا الخدمة في صفوفها.

وأضاف أن مسؤولين حكوميين زاروا موقع الحادث، منهم معتمد المدينة وكذلك الأدلة الجنائية التي اخذت متعلقات من الأشخاص المتوفين وبعض المتعلقات من مكان الحادث.

الحاج يوسف قبل قليل

انفجار قرنيت في مناسبة في الحاج يوسف الشقلة pic.twitter.com/xsHYGZUDV3 — Wli (@wmuhaker) January 20, 2020

ماذا قال شهود العيان؟

قال أحمد عز الدين من أهالي المنطقة-الشقلة شرق مربع 2، "بعد الحفل فجّر أحد الأشخاص القنبلة، وهو من أهالي الحلة من مربع 5 واسمه أحمد وهو عسكري سابق وقتل في الحادث".

وقال حامد محمد إنه بعد نهاية الحفل "فجر شخص قنبلة بعد خروج العروس، وقد شاهده يرمي القنبلة في وسط الناس، وهو عسكري سابق واسمه "أحمد كوكو" وعمره 28 عامًا، وقال إن هناك حديثا بأنه قد فقد عقله".

وأوضح أنه "لا يعرف إن كان قاصدًا رمي القنبلة أو أنها وقعت منه عن غير قصد"، وقال إن من بين القتلى أطفالا وهو الحادث الأول في الحي وغير مسبوق في السودان.

قال أحد الشهود وهو ضابط شرطة متقاعد، إن ما حدث أسلوب دخيل وقال إن القرنيت من الأسلحة الفتاكة، التي تستخدم في مناطق العمليات، واستنكر حدوث ذلك، وطالب المسؤولين بحل مشكلة الأسلحة التي يحملها أفراد عسكريون.

وعن قنبلة القرنيت قال إنها سلاح فتاك، عندما تنفجر تصيب لمسافات بعيدة، وقال إن رخصة حمل السلاح تعطى لأشخاص محددين ولا يسمح بحمله في كل مكان، وطالب المسؤولين بعدم تكرار هذه العمليات .

وقال والد أحد المصابين، إنه "بعد الإصابات الخطيرة بفعل الشظايا التي حدثت بعد الانفجار، إن الوضع في المستشفى صعب، ولذلك تم تحويل بعض الضحايا لمستشفيات أخرى، بسبب ضعف الإمكانيات في مستشفى البان جديد".

وقال أحد شهود العيان، إنه رأى انفجارًا ورأى أشخاصًا مصابين، كما رأى طفلًا واقعا على الأرض، ورجلًا مقطوعة، وأشار إلى أن مستشفى البان جديد لا يوجد به علاج ويفتقر لأبسط مقومات العلاج، وطالب بأخذ سلاح الإفراد وعدم حمل سلاحه في المناسبات.

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