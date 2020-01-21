الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في لبنان

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالي ثلاثة أشهر من إطاحة الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

وبالإضافة إلى حسان دياب رئيس الحكومة، تضمنت التشكيلة 19 وزيرا هم:

زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع.

ناصيف حتى وزيرا للخارجية والمغتربين.

غازي وزني وزيرا للمالية.

محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات.

ريمون غجر وزيرا للطاقة والمياه.

طلال حواط وزيرا للاتصالات.

راوول نعمة وزيرا للاقتصاد والتجارة.

ماري كلود نجم وزيرة للعدل.

ميشال نجار وزيرا للأشغال العامة والنقل.

عماد حب الله وزيرا للصناعة.

حمد حسن وزيرا للصحة العامة.

عباس مرتضى وزيرا للزراعة والثقافة.

لميا يمين وزيرة للعمل.

طارق المجذوب وزيرا للتربية.

منال عبد الصمد وزيرة للإعلام.

رمزي مشرفية وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية.

غادة شريم وزيرة للمهجرين.

دميانوس قطار وزيرا للبيئة والتنمية الإدارية.

فارتيني أوهانيان وزيرة للشباب والرياضة.

وفي أول تصريح له بعد توقيع الرئيس ميشال عون على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وصف رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ"، قائلا إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

وتعهد دياب بتعامل حكومته مع مطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين.

وأوضح دياب أن أول زيارة سيقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه، ستكون إلى دولة عربية خليجية.

وذكر دياب أن الحكومة "تعبر عن تطلعات المعتصمين" في الساحات، قائلا "أحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان.. الحكومة هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم".

أهم تصريحات دياب:

الحكومة الجديدة مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات.

الحكومة الجديدة مكونة من اختصاصيين ومن ذوي الكفاءات لا تتأثر بالأهواء السياسية.

وضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي الذي على أساسه أردت اختيار وزراء الحكومة الجديدة.

الحكومة الجديدة تعبر عن تطلعات المعتصمين في أرجاء الوطن وستعمل على تلبية مطالبهم.

الحكومة الجديدة ستعمل على استقلالية القضاء ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

الحكومة الجديدة ستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية التي عززتها الساحات.

أول جولة لي ستكون إلى دول عربية وخصوصا خليجية.

ورفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول حراكا شعبيا غير مسبوق يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتهمها بالفساد ويحملها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي.

وأدت الاحتجاجات الى استقالة الحكومة السابقة.

ووقعت الأسبوع الماضي مواجهات غير مسبوقة بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.