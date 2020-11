الأمير هاري يصل كندا ليبدأ حياته بعيدا عن القصر الملكي (فيديو)

وصل الأمير هاري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كندا لبدء المرحلة الجديدة من حياته الشخصية بعد اعتزاله الحياة الملكية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية وصول الأمير هاري إلى مطار فكتوريا في جزيرة فانكوفر في كندا، ليلتحق بزوجته ميغان ماركل وابنهما البالغ من العمر 8 أشهر.

وظهر الأمير هاري وهو يترجل من طائرة عامة في مطار فكتوريا في فانكوفر، مرتديًا زيًا مدنيًا شتويًا غير معهود.

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie.

