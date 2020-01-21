الأمير هاري يصل كندا ليبدأ حياته بعيدا عن القصر الملكي (فيديو)

وصل الأمير هاري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كندا لبدء المرحلة الجديدة من حياته الشخصية بعد اعتزاله الحياة الملكية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية وصول الأمير هاري إلى مطار فكتوريا في جزيرة فانكوفر في كندا، ليلتحق بزوجته ميغان ماركل وابنهما البالغ من العمر 8 أشهر.

وظهر الأمير هاري وهو يترجل من طائرة عامة في مطار فكتوريا في فانكوفر، مرتديًا زيًا مدنيًا شتويًا غير معهود.

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie. Get the latest on this story: https://t.co/t1ecfiiH2O pic.twitter.com/mVmYJYtkRY — SkyNews (@SkyNews) January 21, 2020

وكان الأمير هاري قد أكد في كلمة ألقاها في حفل لجمع التبرعات، أمس الإثنين، أن قرار التخلي عن حياته الملكية في بريطانيا غير مضمون النتائج، إلا أنه "لم يكن هناك خيار آخر" بحسب تعبيره.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان، في وقت سابق من الشهر الحالي، نيتهما التخلي عن وضعهما كعضوين "رفيعي المقام" بالعائلة الملكية، والسعي كي يستقلا ماليًا.

وفي اتفاق أُبرم، يوم السبت الماضي، بين الملكة وكبار أفراد العائلة الملكية والزوجين، وافق هاري وميغان على أنهما لن يمثلا الملكية رسميًا.

وسيتوقف الأمير هاري وزوجته عن استخدام الألقاب الملكية، والقيام بأي مهام ملكية بما فيها التعيينات العسكرية.

Prince Harry says "there was no other option” other than to leave the Royal Family behind at the Sentebale charity. pic.twitter.com/mr3xeYq1lu — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 19, 2020