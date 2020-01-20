والدة جوليو ريجيني: وعود السيسي مجرد "ترّهات"

علّقت والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل بعد تعذيبه في مصر عام 2016، على تصريحات الرئيس المصري السيسي اثناء لقائه منذ بضعة أيام برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقالت باولا ديفندي "إنها مجرّد وعود كاذبة. لقد كرّر ذلك في العديد من المرات. ولكن حسب رأينا هي مجرّد ترّهات. وقد طالبنا ولا زلنا نطالب بسحب السفير الإيطالي من القاهرة".

وكان السيسي قد صرح بأنّ مصر تريد أن تصل إلى الحقيقة حول مقتل ريجيني. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي أكد أيضا أن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرا إلى الشفافية والتعاون من قبل النيابة العامة المصرية مع مثيلتها الإيطالية.

والشهر الماضي، أكد مدعيان إيطاليان أن ريجيني، وقع فيما وصفاها بـ"شباك عنكبوتية" نسجتها أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع التي سبقت مقتله.

وقال المدعي سيرجيو كولا-يوكو في الجلسة الأولى للجنة برلمانية شكلت لمراجعة القضية، إن قوات الأمن في القاهرة وضعت ريجيني تحت تدقيق مكثف.

وأضاف كولا-يوكو أن مسؤولين مصريين -لم يَذكر أسماءهم- حاولوا في أربع مناسبات تضليل التحقيق، بما في ذلك الادعاء بأن ريجيني ربما توفي في حادث سيارة ثم التلميح إلى أنه قتل على يد عصابة إجرامية.

من جهته، قال المدعي الآخر ميشيل بريستي-بينو خلال الجلسة إن جهاز الأمن الوطني المصري نسج شبكة قبل وفاة ريجيني، استخدم فيها أقرب الناس له في القاهرة لتقديم معلومات عنه.

وقبل أيام، نشر صحفيان استقصائيان إيطاليان تقريرا تحدثا فيه عن اعتراف ضابط الأمن الوطني المصري الرائد مجدي عبد العال شريف خلال مشاركته في اجتماع أمني أفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي في أغسطس/آب 2017 بمسؤولية الجهاز عن توقيفه واختطافه بعد مراقبته عدة أشهر بزعم أنه ربما يكون جاسوسا.