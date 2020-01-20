مراهقان يطعنان شابا مسلما حتى الموت في لندن (فيديو)

تعرض فتى مسلم للطعن بسكين حتى الموت، بعدما تتبعه مراهقان بريطانيان، وقتلاه في هجوم غير مبرر، في أحد الشوارع غرب العاصمة لندن.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على المراهقين بتهمة التورط في قتل يوسف محمد البالغ من العمر 18 عاما، أثناء سيره على طريق أوكسبريدج.

وأدانت المحكمة يوم الجمعة الماضي، أحد المراهقين ويدعى ويليام هاينز بالقتل العمد وحيازة نصل، بينما يواجه شريكه تهمة القتل غير العمد بسكين.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة ونشرته الشرطة عبر موقعها الإلكتروني، لحظة هروب المراهقين بعد طعن يوسف خارج متجر للمواد الغذائية في شيبرد بوش غرب لندن.

وقال المدعي بيل إميلين جونز "فجأة، ودون سبب واضح، عبر المتهمان الطريق نحو يوسف وأصدقائه. لم يكن لدى يوسف محمد وقت للهرب، ولم يكن لديه وقت لفعل أي شيء لحماية نفسه". وأضاف "على عكس المهاجمين، لم يكن يحمل سلاحًا. لم يكن أمامه أي فرصة".

وتابع "لقد طعنه هاينز، الذي وصل إليه أولًا بوحشية في القلب، وحاول يوسف التراجع بشدة بعدما انهار على الأرض وزحف للوراء على مرفقيه لكن شريك هاينز تبع الفتى الأعزل بطعنه سكين في ساقه".

وعلى الرغم من جهود المسعفين، توفي يوسف في وقت لاحق من نفس الليلة، وفق قول المدعى العام.