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سياسة

غوتيريش يعين قطريا مستشارا خاصا له

20/1/2020

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القطري أحمد بن محمد المريخي مستشارا خاصا له.

وشغل المريخي منصب المبعوث الإنساني الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من ديسمبر/ كانون الأول 2016 إلى نهاية 2019.

وأوضح مكتب المريخي في بيان أن "المسؤوليات الرئيسية للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تتمثل في تقديم المشورة للأمين العام حسب الطلب بشأن الحوار والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء".

وأضاف البيان أن المريخي سيكون مسؤولا أيضا عن "الدعوة إلى التعاون مع الأمم المتحدة بين الشركاء وخاصة تعاون جنوب-جنوب العالمي والقطاع الخاص٬ بجانب تيسير عقد اجتماعات رفيعة المستوى للأمين العام وغيره من كبار قادة الأمم المتحدة".

كما يتولى المستشار العمل في المشاريع الخاصة التي يكلفه بها الأمين العام، وتقديم المشورة في المجالات المتعلقة بالتعاون والشراكات وكذلك الديناميات الجيوسياسية وطرق وآليات تصحيح المفاهيم الخاطئة عن منظومة الأمم المتحدة وعملها، فضلا عن الاضطلاع بالأنشطة الأخرى ذات الصلة.

ويمتلك المريخي سجلا من الخبرة في المجالين الدبلوماسي والإنساني، حيث تقلد العديد من المناصب في وزارة الخارجية القطرية وعدد من المؤسسات القطرية الأخرى قبل أن ينتقل للعمل في المنظمة الأممية.
وسبق أن عمل المريخي كمدير لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية القطرية، كما كان مديرا عاما لصندوق قطر للتنمية ومديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ونائبا لرئيس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر.

المصدر : الأناضول + صحف قطرية
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