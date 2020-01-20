البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: رسالة والدي رجيني للسيسي.. ماذا قالا؟

20/1/2020

وجه والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والقتل قبل أربع سنوات في مصر، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مقتله ابنيهما.

وقال باولا وكلاوديو ريجيني إن الرئيس المصري أخلف وعده لهما "بالوصول إلى الحقيقة والتعاون مع السلطات الإيطالية لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين الذين اغتالوا ريجيني".

وأضاف والدا ريجيني إنه "بعد مرور 4 سنوات، لم يحصل أي تعاون حقيقي".

وأكدا أنهما لن يكتفيا بعد الآن بوعود السيسي الي أخلفها.

وقال الوالدان للسيسي "نعرف جميعا أن جوليو تعرّض للخطف من قبل جهازكم الأمني، ومن الصعب التصديق أن من اختطفوا وعذّبوا ابننا جوليو، ومن كذبوا عليه ومرّغوا سمعته في الوحل، ثم نظّموا إعدام خمسة أشخاص أبرياء ألصقت بهم مسؤولية قتل ابننا، لا يمكن أن كل هؤلاء الأشخاص تصرفوا بدون تعليمات أو غصبا عن إرادتهم".

وأكدا أنه لن يوجد شيء يمكن أن يثنيهما عن معرفة الحقيقة طالما ظل مرتكب ذلك العمل الوحشي طليقا".

وأضاف الوالدان في الرسالة أن "الفرصة متاحة لكم (السيسي) لتثبتوا أنّكم رجل يلتزم بكلمته"، مطالبين "بتسليم المتهمين الخمسة إلى العدالة الإيطالية حتى يتمكّن نائبنا العام من التحقيق معهم".

وقبل أيام، أعلن مكتب النائب العام المصري عن تشكيل فريق تحقيق جديد للتحقيق في وفاة جوليو ريجيني (28 عاما)، طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج،الذي اختفى في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهرت اختبارات الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

ونقلت وكالة رويترز عام 2016 عن مصادر مخابراتية وأمنية أن الشرطة المصرية ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني. ونفت الشرطة المصرية ذلك.

وحددت إيطاليا العام الماضي أسماء خمسة أفراد من قوات الأمن المصرية للتحقيق معهم لضلوعهم المزعوم في قتل ريجيني.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)