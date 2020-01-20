شاهد: رسالة والدي رجيني للسيسي.. ماذا قالا؟

وجه والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والقتل قبل أربع سنوات في مصر، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مقتله ابنيهما.

وقال باولا وكلاوديو ريجيني إن الرئيس المصري أخلف وعده لهما "بالوصول إلى الحقيقة والتعاون مع السلطات الإيطالية لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين الذين اغتالوا ريجيني".

وأضاف والدا ريجيني إنه "بعد مرور 4 سنوات، لم يحصل أي تعاون حقيقي".

وأكدا أنهما لن يكتفيا بعد الآن بوعود السيسي الي أخلفها.

وقال الوالدان للسيسي "نعرف جميعا أن جوليو تعرّض للخطف من قبل جهازكم الأمني، ومن الصعب التصديق أن من اختطفوا وعذّبوا ابننا جوليو، ومن كذبوا عليه ومرّغوا سمعته في الوحل، ثم نظّموا إعدام خمسة أشخاص أبرياء ألصقت بهم مسؤولية قتل ابننا، لا يمكن أن كل هؤلاء الأشخاص تصرفوا بدون تعليمات أو غصبا عن إرادتهم".

وأكدا أنه لن يوجد شيء يمكن أن يثنيهما عن معرفة الحقيقة طالما ظل مرتكب ذلك العمل الوحشي طليقا".

وأضاف الوالدان في الرسالة أن "الفرصة متاحة لكم (السيسي) لتثبتوا أنّكم رجل يلتزم بكلمته"، مطالبين "بتسليم المتهمين الخمسة إلى العدالة الإيطالية حتى يتمكّن نائبنا العام من التحقيق معهم".

وقبل أيام، أعلن مكتب النائب العام المصري عن تشكيل فريق تحقيق جديد للتحقيق في وفاة جوليو ريجيني (28 عاما)، طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج،الذي اختفى في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهرت اختبارات الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

ونقلت وكالة رويترز عام 2016 عن مصادر مخابراتية وأمنية أن الشرطة المصرية ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني. ونفت الشرطة المصرية ذلك.

وحددت إيطاليا العام الماضي أسماء خمسة أفراد من قوات الأمن المصرية للتحقيق معهم لضلوعهم المزعوم في قتل ريجيني.