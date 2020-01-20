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سياسة|سوريا

شاهد: انتشال جثمان طفلة من تحت الأنقاض جراء قصف روسي قرب حلب

20/1/2020

نشر الدفاع المدني السوري عبر حسابه على "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثمان طفلة كانت عالقة تحت الأنقاض جراء قصف روسي استهدف قرية غرب حلب.

 

وقال الدفاع المدني إن ثلاثة مدنيين قتلوا بينما أصيب سبعة آخرون أغلبهم من الأطفال جراء القصف.

كما نشر الدفاع المدني ووسائل إعلام محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت آثار الدمار جراء استهداف الطيران الحربي الروسي عدة قرى وبلدات في ريف حلب.

وتصعيده والنظام السوري  الهجمات الجوية والقصف المدفعي في ريف حلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف من الأهالي نحو المناطق الأكثر أمناً.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

المصدر : الجزيرة
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