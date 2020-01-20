شاب يفجر قنبلة في عرس بالسودان والشرطة تتحدث عن 5 وفيات

أصدرت شرطة ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بيانا حول حادث التفجير الذي وقع مساء أمس داخل عرس في العاصمة السودانية.

وجاء في البيان الذي أصدرته هيئة التوجيه والخدمات بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، بالشرطة السودانية، أنه "في حوالي الساعة السادسة مساء الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020 وأثناء حفل خاص بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف انفجرت عبوة قرنيت كانت بحوزة نظامي حضر إلى مكان الحفل ونتج عن ذلك وفاته وأربعة آخرين وإصابة أكثر من خمسة وعشرين من الحضور بإصابات متفاوتة".

وأضاف البيان"فور ورود البلاغ تحركت قوات الشرطة لمكان الحادث حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وباشرت وحدات الشرطة المختصة إجراءات التحقيق والتحري وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الشقلة بدائرة الاختصاص".

وأمس، قال شهود عيان إن شابا فجّر قنبلة حفل زواج في منطقة الحاج يوسف بالخرطوم، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقالت مصادر مطلعة لـ (الجزيرة مباشر) من موقع الحادث، إن الشاب الذي فجّر القنبلة كان يخطط للزواج من العروس لكنها رفضته واختارت الزواج من غيره.

وذكرت المصادر أن الجاني الذي لقي حتفه في التفجير، ينتمي إلى إحدى القوات النظامية.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وإطلاق نداء للكوادر الطبية للوصول إلى المستشفى للمعاونة في إسعاف المصابين.

ونقلت الجزيرة شهادات شهود العيان الذين أفادوا بأن مفجر القنبلة عسكري سابق يدعى أحمد كوكو وأنه يعاني من اضطرابات عقلية، بينما أكد والد العروس أن ابنته لم تصب بأذى.

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