بعد 3 سنوات.. قطري يحصل على تأشيرة دخول للبحرين لرؤية بناته

احتفى المواطن القطري محمد الجفيري، عبر تغريدة له في موقع تويتر، بحصوله على تأشيرة دخول لدولة البحرين، لزيارة بناته الثلاث اللاتي لم يرهن منذ 3 سنوات مع بداية حصار قطر.

وقال الجفيري في تغريدته "الحمد لله طلعت فيزتي للبحرين"، مضيفًا "أخيرًا بشوف بناتي بعد 3 سنوات".

ووجه الجفيري الشكر لكل من ساعده في إصدار التأشيرة وتمكينه من رؤية أهله.

ووفقًا لحسابه الشخصي على تويتر، فإن الجفيري ‏فائز بجائزة أفضل مبتكر في العالم سنة 2018 من الأمم المتحدة (WSA)، وهو مؤلف سلسلة كتب "مترو القادة".

وتفاعل ناشطون مع تغريدة الجفيري، وأبدوا تعاطفهم معه وهنأوه بقرب لقاء بناته، بينما عبر مغردون عن أسفهم لما آلت إليه الأحوال بين الأشقاء الخليجيين.

شكرا لكل من ساعدني للتسهيل المعاملة وجزاكم الله خير على المساعدة

الله يقر عينا بشوفتهم — MJ محمد الجفيري (@maljefairi) January 20, 2020

وتواجه العائلات القطرية المتشابكة مع عائلات دول الحصار على قطر، صعوبات كبيرة منذ بدء الأزمة الخليجية في صيف 2017، وفرض الحصار وتوقفت الزيارات بين البلاد.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها الدبلوماسية بقطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وأدى الحصار إلى تفتيت العائلات، وخاصة أن كثيرات من القطريات متزوجات من خليجيين غير قطرين، كما أن هناك قطريين متزوجين من خليجيات من دول الحصار.

وتم إجبار هؤلاء على العودة لبلدانهم، وترك عائلاتهم من أزواج وزوجات وأبناء، كما حرم الحصار كثيرا من الأبناء من استئناف دراستهم لعدم استطاعتهم تجديد أوراقهم الثبوتية.

الحمد لله، الله يجمعك فيهن على خير ياخوي. — Ahmed ALQATARI🇶🇦 (@AhmadQatar) January 20, 2020

يالله شو مصعبها مواطن خليجي يقول طلعت فيزتي لدولة خليجية يا رب تقنع عينك فيهن ويحفظهن لك — حميد سعيد العامري (@humaid570) January 20, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله — Nasser (@Nasserjordan71) January 20, 2020

يالله يجمعكم على خير ويفرح بنياتك بشوفتگ ويجمع شملكم ياحي ياقيوم — #دَارَيْ_قَطَرَ 🇶🇦#مطوعين_الصعايب (@G_3360) January 20, 2020

3 سنين بعيد عن بناتك

الله يساعد قلبك

الله يفرج همك وهم المسلمين ويسهل امورهم — Jawad.haji جواد (@Jawadhaji2) January 20, 2020

مبروك. الله يبارك لك فيهن ويحفظهن فرحت لك من قلبي وعسى تفرج قريبا. نريد فيديو من اللقاء — saif al harthy (@saifahmed233) January 20, 2020