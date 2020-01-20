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سياسة

انطلاق أعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي (صور)

أعمال بناء جناح إسرائيل في معرض إكسبو دبي
أعمال بناء جناح إسرائيل في معرض إكسبو دبي
20/1/2020

أعلن حساب "إسرائيل بالعربية" انطلاق أعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020، بتنفيذ فريق العمل والمقاول المحلي في البناء.

وأوضح الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر، أن الخارجية "تواصل الإشراف على عملية البناء الطويلة بالتعاون مع الإمارات".

والشهر الماضي، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

وسينطلق إكسبو دبي خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى 10 أبريل/نيسان 2021.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وفدا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجهوا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي عن مكافحة الفساد

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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