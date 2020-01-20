انطلاق أعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي (صور)

أعلن حساب "إسرائيل بالعربية" انطلاق أعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020، بتنفيذ فريق العمل والمقاول المحلي في البناء.

وأوضح الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر، أن الخارجية "تواصل الإشراف على عملية البناء الطويلة بالتعاون مع الإمارات".

والشهر الماضي، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

وسينطلق إكسبو دبي خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى 10 أبريل/نيسان 2021.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات.

انطلقت رسميا اعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020. بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح. هذه هي مرحلة هامة. تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية الإشراف على عملية البناء الطويلة، بالتعاون مع الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة.@expo2020dubai pic.twitter.com/TpyyA3ptFF — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 19, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وفدا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجهوا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي عن مكافحة الفساد