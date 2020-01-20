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سياسة|الإمارات

البيت الإبراهيمي.. داعية إماراتي يشرعن لمجمع أديان في أبوظبي

الداعية وسيم يوسف
الداعية وسيم يوسف
20/1/2020

هاجم ناشطون على منصات التواصل، الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف بعد تغريداته التي يشرعن فيها لبناء يجمع الديانات السماوية من المنتظر الانتهاء منه في 2022.

وحاول يوسف إضفاء شرعية للبناء الجديد بتغريداته قائلًا "البيت الإبراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنيسة للمسيحيين ومسجد للمسلمين".

وتابع "أبوظبي تُجسد التعايش و التسامح في الإمارات؛ أبوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم".

وأردف" أبو ظبي مقبرة لأفكار الظلاميين والمتطرفين من جميع الملل. البيت الإبراهيمي هو صوت الله الذي يعلو لكل الأديان في سماء أبو ظبي". واختتم "رسالة البيت الإبراهيمي أن اللــه للجميع ولو اختلفت الطرق".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1218875406448762882?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1218876383323181058?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1218935420299489281?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفاعل رواد تويتر من مختلف الجنسيات مع وسم (#البيت_الابراهيمي) الذي أعلن عن إنشائه في أبو ظبي في سبتمبر/أيلول الماضي على أن يبدأ البناء في الشهر الجاري ولمدة ثلاثة سنوات.

وهذا مكان يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث "اليهودية – المسيحية – الإسلام" وسيجمع كنيسة، ومسجدا، وكنيسا تحت سقف صرح واحد.

ومن المقرر تشييد الصرح الديني الجديد في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وسيضم بيت "العائلة الإبراهيمية" 3 مبانٍ منفصلة يُخصص كل واحدة منها على حدة لديانة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع، إضافةً إلى مبنى رابع يعمل كمتحف ثقافي يجتمع فيه الأشخاص بمختلف انتماءاتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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