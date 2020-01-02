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سياسة|مصر

هكذا تفاعل المصريون مع حادثة تحرش جماعي بفتاة في المنصورة

حادث التحرش بفتاة في مدينة المنصورة شمال مصر أثار موجة غضب واسعة
حادث التحرش بفتاة في مدينة المنصورة شمال مصر أثار موجة غضب واسعة
2/1/2020

تسبب نشر مقطع فيديو يظهر تحرش مجموعة من الشباب بإحدى الفتيات، بمدينة المنصورة شمال مصر في ليلة رأس السنة الميلادية، في إثارة جدل واسع حول الفيديو ومطالبات بمحاسبة المتورطين فيه.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو غاضبين من محتواه، بينما أرجع البعض الآخر أسبابه لغياب الخطاب الديني وغياب دور الأمن المجتمعي.

كما أرجع ما يحدث للخطاب الفني والإعلامي الحالي بالتزامن مع أغنية تم نشرها يوم أمس لصانع محتوى مصري "تميم يونس" بعنوان "عشان تبقي تقولي لا" والتي اعتبرها البعض دعوة للتحرش والعنف.

وتفاعل ناشطون مع وسم (#فتاة_المنصورة) ليصبح بين الأكثر تفاعلا في مصر مع وسم #سالمونيلا اسم أغنية صانع المحتوى تميم يونس.

من جانبها، قالت السلطات الأمنية إنها ألقت القبض على 17 شخصا من المشتبه بهم حتى الآن، وأنها تكثف جهودها للتوصل إلى باقي المتهمين. وأضافت أنها تقوم بفحص الفيديو ومراجعة الكاميرات في الشارع وتحديد المشاركين في الجريمة، مع استمرار البحث عن الفتاة.

 

 

 

 

https://twitter.com/f_abdullah12/status/1212507022282891269?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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