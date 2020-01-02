هكذا تفاعل المصريون مع حادثة تحرش جماعي بفتاة في المنصورة

تسبب نشر مقطع فيديو يظهر تحرش مجموعة من الشباب بإحدى الفتيات، بمدينة المنصورة شمال مصر في ليلة رأس السنة الميلادية، في إثارة جدل واسع حول الفيديو ومطالبات بمحاسبة المتورطين فيه.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو غاضبين من محتواه، بينما أرجع البعض الآخر أسبابه لغياب الخطاب الديني وغياب دور الأمن المجتمعي.

كما أرجع ما يحدث للخطاب الفني والإعلامي الحالي بالتزامن مع أغنية تم نشرها يوم أمس لصانع محتوى مصري "تميم يونس" بعنوان "عشان تبقي تقولي لا" والتي اعتبرها البعض دعوة للتحرش والعنف.

وتفاعل ناشطون مع وسم (#فتاة_المنصورة) ليصبح بين الأكثر تفاعلا في مصر مع وسم #سالمونيلا اسم أغنية صانع المحتوى تميم يونس.

من جانبها، قالت السلطات الأمنية إنها ألقت القبض على 17 شخصا من المشتبه بهم حتى الآن، وأنها تكثف جهودها للتوصل إلى باقي المتهمين. وأضافت أنها تقوم بفحص الفيديو ومراجعة الكاميرات في الشارع وتحديد المشاركين في الجريمة، مع استمرار البحث عن الفتاة.

اللي بيبرروا الفعل الأحمق للهمج اللي تحرشوا ب #فتاة_المنصورة بسبب ملابسها لا فاهمين دين و لا دنيا، لو انت متدين للدرجة دي فالتصرف الديني انك تغض بصرك فقط

دول شوية بهائم هائجة و اللي بيبرر فعلتهم زيهم، مفيش دين و لا أخلاق و لا إنسانية بتقول ان قطيع حيوانات يهاجم بنت تحت اي مبرر — Amir Teima (@AmirTeima) January 2, 2020

فيديو التحرش الجماعي في المنصورة..مزعج جداً ويكشف أن مصر الأصيلة خارج الخدمة!#تحرش_المنصورة — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 1, 2020

فيديو التحرش ببنت المنصورة حاجه تحزن القلب كلاب سعرانه بتنهش فى جسد البنت .اتفووو على كل واحد لمسها تتردلك فى اهلك ياذئب — بنت سلطح بابا (@imyy38) January 1, 2020

مديرية أمن الدقهلية /الوطن :

تم فحص فيديو التحرش الجماعي بفتاة في أحد شوارع المنصورة ويتم مراجعة الكاميرات في الشارع و تحديد المشاركين في الجريمة

مع استمرار البحث عن الفتاة لاستجوابها و سيتم ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة — أحمدصالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) January 1, 2020

https://twitter.com/f_abdullah12/status/1212507022282891269?ref_src=twsrc%5Etfw

انبهار الناس بأغنية تميم يونس مع إنكارهم الشديد لفيديو التحرش شئ مريب جدا!!

الأغنية أصلا كلماتها لو حد فكر فيها لثانيه واحده هيلاقيها بتدعوا للبلطجة وبتعتبر تهديد وابتزاز أي بنت شئ عادي ولا تختلف تماما عن فيديو التحرش. هو ايه اللي حصل في الدنيا 😕 — 🌻غيداء🌴 (@Ghaidaayehia) January 1, 2020

فيه أفعال مينفعش أبدا تُبرر. التبرير الوحيد ليها هو عقوبة القائم عليها. من ضمن الأفعال دى اللى حصل ل #فتاة_المنصورة

أولا ربنا لما أمرك بغض البصر مأمركش تغض بصرك عن فتاة لابسة عباية أو نقاب بساذجتك دى يعنى. أكيد أمرك تغض بصرك عن لبس مستفز للعين يعنى!

ثانياً بقى واللى لازم.. — Kholoud Amer (@KholoudAmer7) January 2, 2020