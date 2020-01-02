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سياسة|الإمارات

ميدل إيست مونيتور: الإمارات تخفض أعداد عناصر الشرطة من المغاربة

نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد
نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد
2/1/2020

قال موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني إن نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد أعطى أوامر بتقليل أعداد المغاربة العاملين في قطاع الشرطة بالإمارات.

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه وصفه بأنه مقرب من سلطات إنفاذ القانون في أبوظبي قوله إن القرار يستهدف خفض عناصر الشرطة من المغاربة من 916 عنصرا إلى 600 عنصر ليحل محلهم عناصر من بنغلاديش.

وأضاف الموقع أن القرار يأتي في وقت تشهد العلاقات بين الرباط وأبوظبي تدهورا بسبب الخلاف بين البلدين فيما يتعلق في الصراع في ليبيا بسبب دعم المغرب لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس، بينما تدعم الإمارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الساعي للسيطرة على البلاد.

واضطلعت المغرب بدور رئيسي في استضافة وصياغة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الصراع في ليبيا عام 2015 في منطقة الصخيرات.

كما اختارت المغرب الوقوف على الحياد في الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر على قطر منذ منتصف عام 2017.

المصدر : ميدل إيست مونيتور
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