ميدل إيست مونيتور: الإمارات تخفض أعداد عناصر الشرطة من المغاربة

قال موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني إن نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد أعطى أوامر بتقليل أعداد المغاربة العاملين في قطاع الشرطة بالإمارات.

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه وصفه بأنه مقرب من سلطات إنفاذ القانون في أبوظبي قوله إن القرار يستهدف خفض عناصر الشرطة من المغاربة من 916 عنصرا إلى 600 عنصر ليحل محلهم عناصر من بنغلاديش.

وأضاف الموقع أن القرار يأتي في وقت تشهد العلاقات بين الرباط وأبوظبي تدهورا بسبب الخلاف بين البلدين فيما يتعلق في الصراع في ليبيا بسبب دعم المغرب لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس، بينما تدعم الإمارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الساعي للسيطرة على البلاد.

واضطلعت المغرب بدور رئيسي في استضافة وصياغة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الصراع في ليبيا عام 2015 في منطقة الصخيرات.

كما اختارت المغرب الوقوف على الحياد في الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر على قطر منذ منتصف عام 2017.