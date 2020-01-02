مصر تحذر تركيا بعد الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا

أعلنت مصر رفضها لقرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال القوات لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال بيان للخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا".

ووصفت مصر مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين بأنها "مذكرة باطلة".

وقالت مصر إنها لا تعترف بمذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومة الليبية وحكومة الوفاق ولا بالآثار المترتبة عليهما.

وتوعدت مصر تركيا بالقول: " تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة."

ووافق البرلمان التركي اليوم الخميس في جلسته على المذكرة التي قدمها الرئيس التركي للبرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت الحكومة الليبية المساعدة من أنقرة بسبب تعرضها لهجوم من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أبريل/نيسان الماضي.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

المذكرة أكدت أن " من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا."