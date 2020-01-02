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سياسة|مصر

مصر.. اقتحام منزل عائلة الصحفي محمد الجارحي واعتقال شقيقه

ملف حقوق الإنسان في مصر يتعرض لانتقادات من منظمات دولية وأممية
ملف حقوق الإنسان في مصر يتعرض لانتقادات من منظمات دولية وأممية
2/1/2020

قال الصحفي المصري محمد الجارحي إن قوات الأمن اقتحمت، فجر اليوم، منزل والده بقرية شبراوين بمحافظة الشرقية في دلتا النيل شمالي مصر، وسألوا عنه، وعندما لم يجدوه، اعتقلوا شقيقه ياسر.

وكتب الجارحي، مؤسس مستشفى 25 يناير الخيري، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تفاصيل الواقعة قائلاً إن "قوة أمنية اقتحمت بيتنا في البلد دلوقتي، وسألوا عليّا، أبويا قالهم محمد في القاهرة، قاموا طلعوا أخدوا ياسر أخويا من السرير، وما نعرفش ( لا نعرف) راحوا بيه على فين ( أين ذهبوا به).

وتابع "ياسر أخويا مالوش في السياسة وما عملش حاجة علشان تبهدلوه. شكرا يا مصر على البهدلة والإهانة ووجع قلب أمي ورعب عيال أخويا. حسبي الله ونعم الوكيل".

https://twitter.com/MGar7ey/status/1212515126949171206?ref_src=twsrc%5Etfw

تجدر الإشارة الي أن محمد الجارحي عضو في نقابة الصحفيين المصرية، وأسس عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مستشفى 25 يناير الخيري في قريته شبراوين.

وهو أيضًا صاحب فكرة "تاكسي الخير" لجمع التبرعات لأول مرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبلغ نشاط الجمعية التي قام بتأسيسها عام 2011 مليون جنيه خلال عام واحد فقط من إشهارها.

وأدي نبأ إلقاء القبض على شقيق الجارحي الى تفاعل العديد من القيادات السياسية والناشطين والصحفيين الذين نددوا بهذه الإجراءات ووصفوها بأنها تتزامن مع اقتراب موعد ثورة 25 يناير من كل عام، والتي يصاب خلالها النظام المصري بنوع من الرعب يدفعه لاعتقال الكثير من الناشطين وأفراد عائلاتهم.

 وعلق الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والدستورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، على تغريدة الجارحي التي كشف فيها النقاب عن اعتقال شقيقه بالقول "شاب وضع كل همه وهمته في خدمة بلده لتحقيق حلم مستشفى ٢٥ يناير دون أن يزعج أحدًا ولو بإبداء رأي في الشأن العام.. من لديه عقل في هذا البلد المسكين الذي يريدون من شعبه إما التصفيق أو السكات (السكوت)".
   واستدرك محسوب ساخرًا بالقول "أما الحلم.. أي حلم، فقد أصبح من الممنوعات؟!".

وفي تعليقه على إلقاء القبض على شقيق الجارحي، قال الصحفي المصري أحمد حسن الشرقاوي "رعب يناير يسيطر على عصابة الحكم في مصر. قوات ملثمة تابعة لإحدى الجهات الأمنية بمصر تقتحم منزل الزميل الصحفي محمد الجارحي وتسأل عنه، وعندما لم تجده، تأخذ شقيقه من السرير".
وشدد الشرقاوي على أن من وصفهم بزوار الفجر لا يستحون، "لكن روح يناير ٢٠١١ ستعود لتكنس جميع حثالات مصر العظيمة".

أما الصحفي والسيناريست شريف عبد الهادي، فقال "محمد الجارحي اللي عمل مجهود أسطوري لبناء مستشفى 25 يناير الخيري والكل بيحلف بشرفه ونزاهته بياخد (يأخذ) جزاؤه من مصر ظلما ومطاردة.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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